3 soru sordular: Galatasaray'dan TFF'nin yabancı hakem kararına sert tepki - Son Dakika
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Spor

3 soru sordular: Galatasaray'dan TFF'nin yabancı hakem kararına sert tepki

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Galatasaray'ın Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fenerbahçe derbisi için aldığı yabancı hakem kararına ilk tepkisi çok sert oldu. Sarı-kırmızılılar, yaptığı açıklamada kullanılan "Bir kulübün federasyonu olmayı bırakın, daha fazla kaos yaratmaktan vazgeçin, Türk futbolu için gerekeni yapın!" ifadeleri dikkat çekti. Öte yandan Cimbom, federasyona 3 tane de soru sordu.

19.02.2025 17:16
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Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fenerbahçe derbisi için aldığı yabancı hakem kararı hakkında açıklama yayınladı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu açıklamada yabancı hakem kararı ve derbi öncesi yapılması planlanan toplantı hakkında çok sert ifadeler kullandı.

"TFF'NİN TUTARSIZLIKLARINA BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ"

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Türkiye Futbol Federasyonu, göreve geldiği günden bugüne kadar tekrar ettiği tutarsızlıklara bir yenisini daha eklemiştir.

Seçildiği ilk gün kulüp başkanlarının PFDK'ya sevk edilmeyeceğini söyledikten sonra başkanlara ceza yağdırmaya başlayan, kulüp başkanlarının bir araya geldiği toplantıda "Bundan sonra ortamı geren açıklama olursa karşısında beni bulur" dediği günün akşamı rakip kulüp asbaşkanının ortamı germek amacıyla kanal kanal gezmesine ses çıkaramayan, "Ben olduğum sürece yabancı hakem olmayacak" dedikten birkaç ay sonrasında "Her iki taraftan talep gelirse değerlendiririz" diyen, bugün ise futbolun amiri olduğunu hatırlayan federasyonun ve başkanının içine düştüğü tenakuz bizi artık şaşırtmamaktadır.

Yukarıda sıraladığımız tutarsız söylemlerin üstüne TFF'nin, kritik maçımıza 1 saat kala, onayımız alınmadan, yapmış oldukları daveti bir reklam çalışması gibi basına sunması da kimin samimi olmadığını net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Diğer taraftan pazartesi günü oynanacak maçımıza yabancı bir hakem atanacağı TFF Başkanı'nın bugün yaptığı basın açıklamasında duyurulmuştur.

TFF'YE 3 TANE SORU YÖNETTİLER

Bu vesileyle TFF'ye aşağıdaki soruları yöneltiyoruz:

  1. Bahsi geçen hakem MHK Talimatı gereği 2024 – 2025 sezonuna dair lisans çıkartmış, vize ücretini yatırmış ve İl Hakem Kurulu'na bu evraklarını ibraz etmiş midir?
  2. Muhtemel yabancı hakem 2 Ocak 2025 tarihinde ilan edilen Üst Klasman Hakemi Kadro Listesi'nin içinde yer almış mıdır?
  3. Yine MHK Talimatı uyarınca müsabakalarda görev alabilecek yabancı hakemler belirlenirken en basit şekil şart olan kursa katılım sağlamış mıdır?

Bu soruların yanıtları açıkta dururken kimler tarafından ısmarlandığı hepimizce malum olan hakem isimleri üzerinden yapılan ön hazırlıkları görüyoruz. Tüm çalışmaların bu maçta rakibimizin lehine bir sonuç yaratmak, eğer bu olmazsa, daha önce örneklerini yaşadığımız gibi, maçı bitirtmeme çabası olduğunun farkındayız.

"BİR FEDERASYONUN KULÜBÜ OLMAYI BIRAKIN"

Türk spor kamuoyunu planlanmış bu organize kötülüğe, kardeşi kardeşe kırdırma çabasına karşı yek vücut olmaya davet ediyoruz.

Taraftarlarımızdan tek ricamız, bu provokasyonlara karşı sakin kalarak, tüm enerjilerini sahadaki takımımıza destek vermeye harcamalarıdır.

Adalet elbet yerini bulacak, sonunda yine iyiler kazanacaktır!

Türkiye Futbol Federasyonu'nu, eğer gerçekten futbolun amiri ise, birilerinin her istediğini yapmak yerine tüm kulüpler için adaleti getirmeleri gerektiği konusunda son kez uyarıyoruz.

Bir kulübün federasyonu olmayı bırakın, daha fazla kaos yaratmaktan vazgeçin, Türk futbolu için gerekeni yapın!"

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da AZ Alkmaar ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında TFF'nin yabancı hakem kararını değerlendirdi. konuştu. Buruk, TFF'nin Fenerbahçe derbisi için aldığı yabancı hakem kararı hakkında da değerlendirme yaptı. Buruk, "Yabancı hakem... Zaten böyle bir plan vardı, bununla ilgili bir karar verildiğini bir şekilde duymuştuk. Dedikodu şeklinde geliyordu. Karar verildi. Bizim için önemli olan iyi bir hakemin olması, daha önce de söylemiştim. İnşallah hakem de karar verildiği gibi seçilmemiştir. Doğru bir şekilde değerlendirilecektir. İyi hakem olması bizim için önemli. Ben hiçbir şekilde şunu demedim, hakemin pasaportu önemli değil. Ben sahaya bakıyorum. Seçilecek hakem çok önemli. Çok fazla dedikodu dönüyor. Böyle bir karar verildiyse en doğru hakemin seçilmesi Türk futbolu ve derbi için iyi olacaktır" ifadelerini kullandı.

3 soru sordular: Galatasaray\'dan TFF\'nin yabancı hakem kararına sert tepki

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Son Dakika Spor 3 soru sordular: Galatasaray'dan TFF'nin yabancı hakem kararına sert tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (55)

  • Muhammedd:
    Hacıosman FB basın sözcüsü gibi, sürekli GS'ı tehdit ediyor taraftarını kışkırtıyor. Sadece GS aleyhine olacak şekilde protokole aykırı olarak VAR kaydı açıklıyor, sadece GS tribünlerine çok büyük kapatma cezaları veriliyor. FB tribünleri terör tezahüratları yaparken gözlemciler yüzünden ceza almıyor. Bunlar taraftarı ve halkı kışkırtıyorlar. 183 27 Yanıtla
  • Sergen:
    Ülkemizin en büyük sivil toplum oluşumu GS'ı tehdit edenlerin, GS'a veya herhangi bir kulübe, şahsı tehdit edip kışkırtarak iç karışıklığa sürüklemeye çalışanların o görevde yeri olamaz! İstifa yetmez, soruşturma açılmalıdır. 162 41 Yanıtla
  • Engin Engo:
    önündeki hazır yazıyı okuyamayan cahil bu sorulara nasıl cevap versin ? 143 7 Yanıtla
  • Sergen:
    futbolundan basketine kadar her kurumda yapılaşma var FB tarafından ve istedikleri gibi yönetiyorlar. Basketbolda oyuncu göndermiyorlar sırf Ergin Ataman FB'yi sürekli yeniyor diye. TÜRKİYE'ye zarar veriliyor, FB'ye yaptırım uygulanmıyor, kayrılıyor. 101 31 Yanıtla
  • Muhammedd:
    Kaliteli şaibesiz yabancı istiyoruz. ceferin acun ataması hakem TARAFLIDIR MAÇ AYARLAMASIDIR. Kötü niyetli olmasanız bu hakeme bile gitmezsiniz, bu olmaz diye elerdiniz. 99 30 Yanıtla
  • Sergen:
    FB avrupa liginde 32 takımdan; en çok sarıda 1.sırada, en çok kırmızıda 4.sırada. Bizim ligde kırmızı görmeyen FB ve Eyüp. "kaliteli yabancı hakem" GS'ın işine gelir. Ama uefa başkanı gibi sloven olan değil. UEFA başkanı Ceferin desen sürekli FB stadında, hacosman ve kocla çiftliklerde buluşuyor Marciniak kalitesinde yabancı hakemler varken, skandala karışmış torpilli hakemi dünya çapında diye tanıtmak kurgudur. 83 33 Yanıtla
  • SMMM:
    fenerbahçeyi bu soysuzlardan, bu ülkeyide fenerbahçeden kurtar Allah'ım. yeter artık yeter kaos kaos kaos. koç ve acunun rezil kepaze olduklarını göreceğiz inşallah. kimsenin yanına kar kalmayacak 76 33 Yanıtla
  • Semih:
    Türkler dünyayı yönetti ben olduğum sürece yabancı hakem olmayacak dedin. Kendi şerefini bile konuya dahil etmiştin. Futbolun amiri sensen, kime boyun eğdin de yabancı hakem getiriyorsun? Ben zaten GS kulübünün sezon başından beri istediği "kaliteli, sadece en üst beş ligde maç yöneten" hakemleri istiyorum. Ama sen nasıl futbol amirisin ki her lafından dönüyorsun? 85 10 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Tüm bunların tek bir nedeni var: Televole ACUN'un Ligi Survivor'a benzetmeye çalışıp patron rolüne devam edebilmek..Koltuk sevdasının Patron sevdasına dönüşmüş halı.. ACUN geldi geleli ezelî rekabet ezelî düşmanlığı dönüştü ve Ligdeki diğer kulüpler alınan her kararda yok sayıldı...Bu sistemi SORVİVOR'a benzetmeye çalışan Acun' a tavsiyedir: Al takımı SORVİVOR'a götür orada istediğin sistemi kurgula ve oynamaya devam et..Cunku Senin Fenerbahçe'nin başarısı gibi bir derdin yok.. 72 15 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    devlet hiç bir yerde yok... Galatasaray yanlız değildir 68 12 Yanıtla
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