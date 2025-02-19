3 soru sordular: Galatasaray\'dan TFF\'nin yabancı hakem kararına sert tepki

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Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fenerbahçe derbisi için aldığı yabancı hakem kararı hakkında açıklama yayınladı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu açıklamada yabancı hakem kararı ve derbi öncesi yapılması planlanan toplantı hakkında çok sert ifadeler kullandı.

"TFF'NİN TUTARSIZLIKLARINA BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ"

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Türkiye Futbol Federasyonu, göreve geldiği günden bugüne kadar tekrar ettiği tutarsızlıklara bir yenisini daha eklemiştir.

Seçildiği ilk gün kulüp başkanlarının PFDK'ya sevk edilmeyeceğini söyledikten sonra başkanlara ceza yağdırmaya başlayan, kulüp başkanlarının bir araya geldiği toplantıda "Bundan sonra ortamı geren açıklama olursa karşısında beni bulur" dediği günün akşamı rakip kulüp asbaşkanının ortamı germek amacıyla kanal kanal gezmesine ses çıkaramayan, "Ben olduğum sürece yabancı hakem olmayacak" dedikten birkaç ay sonrasında "Her iki taraftan talep gelirse değerlendiririz" diyen, bugün ise futbolun amiri olduğunu hatırlayan federasyonun ve başkanının içine düştüğü tenakuz bizi artık şaşırtmamaktadır.

Yukarıda sıraladığımız tutarsız söylemlerin üstüne TFF'nin, kritik maçımıza 1 saat kala, onayımız alınmadan, yapmış oldukları daveti bir reklam çalışması gibi basına sunması da kimin samimi olmadığını net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Diğer taraftan pazartesi günü oynanacak maçımıza yabancı bir hakem atanacağı TFF Başkanı'nın bugün yaptığı basın açıklamasında duyurulmuştur.

TFF'YE 3 TANE SORU YÖNETTİLER

Bu vesileyle TFF'ye aşağıdaki soruları yöneltiyoruz:

Bahsi geçen hakem MHK Talimatı gereği 2024 – 2025 sezonuna dair lisans çıkartmış, vize ücretini yatırmış ve İl Hakem Kurulu'na bu evraklarını ibraz etmiş midir? Muhtemel yabancı hakem 2 Ocak 2025 tarihinde ilan edilen Üst Klasman Hakemi Kadro Listesi'nin içinde yer almış mıdır? Yine MHK Talimatı uyarınca müsabakalarda görev alabilecek yabancı hakemler belirlenirken en basit şekil şart olan kursa katılım sağlamış mıdır?

Bu soruların yanıtları açıkta dururken kimler tarafından ısmarlandığı hepimizce malum olan hakem isimleri üzerinden yapılan ön hazırlıkları görüyoruz. Tüm çalışmaların bu maçta rakibimizin lehine bir sonuç yaratmak, eğer bu olmazsa, daha önce örneklerini yaşadığımız gibi, maçı bitirtmeme çabası olduğunun farkındayız.

"BİR FEDERASYONUN KULÜBÜ OLMAYI BIRAKIN"

Türk spor kamuoyunu planlanmış bu organize kötülüğe, kardeşi kardeşe kırdırma çabasına karşı yek vücut olmaya davet ediyoruz.

Taraftarlarımızdan tek ricamız, bu provokasyonlara karşı sakin kalarak, tüm enerjilerini sahadaki takımımıza destek vermeye harcamalarıdır.

Adalet elbet yerini bulacak, sonunda yine iyiler kazanacaktır!

Türkiye Futbol Federasyonu'nu, eğer gerçekten futbolun amiri ise, birilerinin her istediğini yapmak yerine tüm kulüpler için adaleti getirmeleri gerektiği konusunda son kez uyarıyoruz.

Bir kulübün federasyonu olmayı bırakın, daha fazla kaos yaratmaktan vazgeçin, Türk futbolu için gerekeni yapın!"

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da AZ Alkmaar ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında TFF'nin yabancı hakem kararını değerlendirdi. konuştu. Buruk, TFF'nin Fenerbahçe derbisi için aldığı yabancı hakem kararı hakkında da değerlendirme yaptı. Buruk, "Yabancı hakem... Zaten böyle bir plan vardı, bununla ilgili bir karar verildiğini bir şekilde duymuştuk. Dedikodu şeklinde geliyordu. Karar verildi. Bizim için önemli olan iyi bir hakemin olması, daha önce de söylemiştim. İnşallah hakem de karar verildiği gibi seçilmemiştir. Doğru bir şekilde değerlendirilecektir. İyi hakem olması bizim için önemli. Ben hiçbir şekilde şunu demedim, hakemin pasaportu önemli değil. Ben sahaya bakıyorum. Seçilecek hakem çok önemli. Çok fazla dedikodu dönüyor. Böyle bir karar verildiyse en doğru hakemin seçilmesi Türk futbolu ve derbi için iyi olacaktır" ifadelerini kullandı.