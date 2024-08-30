Türkiye, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 takımla temsil edilecek - Son Dakika
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Türkiye, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 takımla temsil edilecek

Türkiye, UEFA Avrupa Ligi\'nde 3 takımla temsil edilecek

Süper Lig devlerinden Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe Türk futbol tarihinde ilk kez aynı anda UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak.

30.08.2024 12:10
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UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanına Lugano'yu 5-1 gibi ezici bir skorla turnuva dışına iten temsilcimiz Beşiktaş'ta katılırken, Türkiye bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 3 takımla temsil edilecek.

TEMSİLCİLERİMİZİN TORBALARI BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yer aldığı torbalar belli oldu. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde 2'nci torbada yer alacak. Galatasaray ise 3'üncü torbadan kura çekimine girecek. Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde 4'üncü torbada yer alacak.

TÜRK FUTBOL TARİHİNDE BİR İLK

Öte yandan Beşiktaş'ın da UEFA Avrupa Ligi'nde yola devam demesinin ardından Türk futbol tarihinde bir ilk de yaşanmış oldu. İlk defa Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak.

  • 2004-05: Beşiktaş-Fenerbahçe
  • 2006-07: Beşiktaş-Fenerbahçe
  • 2009-10: Fenerbahçe-Galatasaray
  • 2014-15: Beşiktaş-Trabzonspor
  • 2015-16: Beşiktaş-Fenerbahçe
  • 2016-17: Fenerbahçe-Konyaspor-Osmanlıspor
  • 2017-18: Başakşehir-Konyaspor
  • 2018-19: Akhisarspor-Beşiktaş-Fenerbahçe
  • 2019-20: Başakşehir-Beşiktaş-Trabzonspor
  • 2021-22: Fenerbahçe-Galatasaray
  • 2022-23: Fenerbahçe-Trabzonspor
  • 2024-25: Beşiktaş-Fenerbahçe-Galatasaray

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Son Dakika Spor Türkiye, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 takımla temsil edilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Sadece Beşiktaş: BU LİGİN AĞASI BEŞİKTAŞTIR TÜRK HAKEMLERİ OLMASIN TÜRKİYEDE GALATASARAY İLK 5 E GİREMEZ. 51 69 Yanıtla
  • Levent Tasdelen: UEFA kupası tekrar Türkiye'ye gelene kadar babanız Cimbom :) 55 31 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: GS Butonu 37 35 Yanıtla
  • Sakin Kafa: Fenerbahçe butonu ???? 21 28 Yanıtla
  • ömer faruk ünalan: bjk de düşüş olmaz ise bayağı yol alır 19 8 Yanıtla
  • Hasan Balta: Fenerbahçenin puan katkıları , Cimbomun eksileri sayesinde… 12 15 Yanıtla
  • Sakin Kafa: Ve puanlı lig usulü olacağı için gerçek kalite kimde ortaya çıkacak, kim türk hakemleriyle ayakta duruyormuş, ak koyun kara koyun ortaya çıkacak. 24 2 Yanıtla
  • Mahmut Kaya: Ligin babası GS 11 12 Yanıtla
  • ferhat eser: NE MUTLU BEŞİKTAŞLIYIM DİYENE 5 10 Yanıtla
  • ferhat eser: 5saraylılar BEŞİKTAŞI izleyerek futbol bilgilerini geliştirirler umarım 4 7 Yanıtla
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