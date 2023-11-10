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Puan alamadık! Avrupa'daki temsilcilerimizden tatsız hafta - Son Dakika

Puan alamadık! Avrupa'daki temsilcilerimizden tatsız hafta

Puan alamadık! Avrupa\'daki temsilcilerimizden tatsız hafta
10.11.2023 01:43  - Güncelleme: 02:05

Avrupa Kupalarında mücadele eden temsilcilerimizden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bu hafta sahadan mağlup ayrılarak puan alamadı. Beşiktaş ise Avrupa defterini kapattı.

Avrupa Kupaları'nda, Türkiye'yi temsil eden Süper Lig'in 3 büyükleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş bu hafta oynadıkları maçlardan mağlubiyetle ayrıldı.

ASLAN ALMAN DEVİNE BOYUN EĞDİ

Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Alman devi Bayern Münih'e konuk olan Galatasaray, son anlara kadar mücadele ettiği maçta sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

3 takımımız birden yenildi! Avrupa'daki temsilcilerimizden tatsız hafta

FENERBAHÇE İL KEZ YENİLDİ

UEFA Konferans Ligi'nde Ludogorets'e konuk olan Fenerbahçe'de, 2-0'lık sonuçla sahadan mağlup ayrılarak bu sezon ilk kez bir Avrupa maçında yenildi.

3 takımımız birden yenildi! Avrupa'daki temsilcilerimizden tatsız hafta

BEŞİKTAŞ ELENDİ

Konferans Ligi'nde sahasında Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup olan Beşiktaş ise Club Brugge'nin kazanmasıyla beraber Konferans Ligi'ne veda ederek Avrupa defterini kapattı.

3 takımımız birden yenildi! Avrupa'daki temsilcilerimizden tatsız hafta
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Puan alamadık! Avrupa'daki temsilcilerimizden tatsız hafta - Son Dakika


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SON DAKİKA: Puan alamadık! Avrupa'daki temsilcilerimizden tatsız hafta - Son Dakika
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