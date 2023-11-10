Avrupa Kupaları'nda, Türkiye'yi temsil eden Süper Lig'in 3 büyükleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş bu hafta oynadıkları maçlardan mağlubiyetle ayrıldı.
Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Alman devi Bayern Münih'e konuk olan Galatasaray, son anlara kadar mücadele ettiği maçta sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
UEFA Konferans Ligi'nde Ludogorets'e konuk olan Fenerbahçe'de, 2-0'lık sonuçla sahadan mağlup ayrılarak bu sezon ilk kez bir Avrupa maçında yenildi.
Konferans Ligi'nde sahasında Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup olan Beşiktaş ise Club Brugge'nin kazanmasıyla beraber Konferans Ligi'ne veda ederek Avrupa defterini kapattı.
Son Dakika › Spor › Puan alamadık! Avrupa'daki temsilcilerimizden tatsız hafta - Son Dakika