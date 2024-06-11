3 yıllık anlaşma imzalayacak! Beşiktaş, Atletico Madrid'in yıldızına formayı giydiriyor - Son Dakika
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Spor

3 yıllık anlaşma imzalayacak! Beşiktaş, Atletico Madrid'in yıldızına formayı giydiriyor

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Beşiktaş, Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren Gabriel Paulista ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Gabriel Paulista'nın menajeriyle birlikte son görüşmeler ve sağlık testleri için çarşamba günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

11.06.2024 16:33  Güncelleme: 16:54
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Süper Lig'i bu sezon istediği gibi bitiremeyen ve geçtiğimiz günlerde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'u takımın başına getiren Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Siyah-beyazlılar, Atletico Madrid'le sözleşmesi biten 33 yaşındaki Brezilyalı stoper Gabriel Paulista ile her konuda anlaşma sağladı. Devre arasında transferi gündeme gelen ancak son dakikada 6 aylığına Atletico Madrid'e giden deneyimli futbolcu, Beşiktaş'ın teklifini bu kez kabul etti.

İSTANBUL'A GELİYOR

Bronckhorst'un kadrosunda görmek istediği başarılı futbolcuyla 3 yıllık sözleşme için anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Gabriel Paulista'nın menajeriyle birlikte son görüşmeler ve sağlık testleri için çarşamba günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

3 yıllık anlaşma imzalayacak! Beşiktaş, Atletico Madrid'in yıldızına formayı giydiriyor
3 yıllık anlaşma imzalayacak! Beşiktaş, Atletico Madrid\'in yıldızına formayı giydiriyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Atletico Madrid, İstanbul, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 3 yıllık anlaşma imzalayacak! Beşiktaş, Atletico Madrid'in yıldızına formayı giydiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ferhat eser: Pepeden sonra süper lige gelen en kariyerli stoper yaparsa BEŞİKTAŞ yapar 21 24 Yanıtla
    Okan: tineri bırak Ferhat sekiztas sürünür yine 9 24 Fayton Faytoncu: 50 puan fark yemis takimi halen konuşuyor )) 4 21 Alpi: Odayı havalandır tineri az çek .bu senede fark 60 olur ona göre küçük takımın küçük taraftarı seni 2 15 Alpi: Sekiztas odayı havalandır kendine gel abicim bu senede hüsran sizin icin 3 14 Davut Çağlar: 99 puan aldılar da ne oldu 13 3
  • Ankara null: cöp 3 15 Yanıtla
  • mustafa sagdic: adam 3 sezondur forma giymiyor neredeyse 2 10 Yanıtla
  • Osman A: Nerde ssk,bağkur emeklisi var biz alıyoruz. 5 2 Yanıtla
  • Isa Ataman: verilecek paraya yazık 0 1 Yanıtla

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