4 büyük iflas! Sadece 9 ayda oluşan zarar bile zor kapanır - Son Dakika
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4 büyük iflas! Sadece 9 ayda oluşan zarar bile zor kapanır

13.04.2022 17:12
4 büyük iflas! Sadece 9 ayda oluşan zarar bile zor kapanır

Türk futbolunun 4 büyükleri, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 9 aylık bilançolarını sundu. Son 9 aylık dönemde kulüpler toplamda 1 milyar 121 milyon lira zarar etti.

4 büyük kulübün borçları her geçen dönem katlanarak büyümeye devam ediyor. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimlerde vahim tablo çok net şekilde ortaya çıktı.

ZARARDAN KURTULUŞ YOK

1 Haziran 2021 ile 28 Şubat 2022'yi kapsayan dönemde 4 büyük kulüp, 1 milyar 121 milyon lira zarar etti. Yıllık gelirlerinin 4 katı borçları bulunan kulüplerde en çok zarar eden Trabzonspor oldu.

418 MİLYON

Trabzonspor 418 milyon 54 bin lira zarar açıkladı. Beşiktaş 396 milyon 149 bin, Galatasaray 173 milyon 716 bin, Fenerbahçe ise 133 milyon 106 bin lira zarar beyanında bulundu.

EN SIKINTILI TABLO FENERBAHÇE'DE

9 aylık süreçte en az zarar eden Fenerbahçe oldu ancak Sarı-Lacivertliler kara tabloda zirveden inmedi. 6,2 milyar lira ile en borçlu kulüp Fenerbahçe. Sarı-Lacivertliler 4.8 milyar lira ile Beşiktaş takp ediyor. Galatasaray 4 milyar lira, Trabzonspor ise 2 milyar lira borçlu durumda.

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Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 4 büyük iflas! Sadece 9 ayda oluşan zarar bile zor kapanır - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4 büyük iflas! Sadece 9 ayda oluşan zarar bile zor kapanır - Son Dakika
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