4 Eylül Stadyumu tamamen doldu - Son Dakika
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4 Eylül Stadyumu tamamen doldu

11.05.2022 22:01
4 Eylül Stadyumu tamamen doldu

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Sivasspor ile Alanyaspor'a ev sahipliği yapan Bahçeşehir Koleji Sivas Yeni 4 Eylül Stadı, bu sezon ilk kez kapalı gişe oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Sivasspor ile Alanyaspor'a ev sahipliği yapan Bahçeşehir Koleji Sivas Yeni 4 Eylül Stadı, bu sezon ilk kez kapalı gişe oldu.

Türkiye'nin ilk ekolojik stadyumu özelliğini taşıyan Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı, DG Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci ayağında tamamen doldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TOKİ Başkanlığınca yaptırılan, 27 bin 532 seyirci kapasiteli 4 Eylül Stadı, futbolseverlerin beğenisini kazandı. Bu sezon ilk kez tamamen dolan stadyumda taraftarlar maç boyunca takımlarına destek tezahüratlarında bulundular. - SİVAS

4 Eylül Stadyumu tamamen doldu
4 Eylül Stadyumu tamamen doldu
4 Eylül Stadyumu tamamen doldu
4 Eylül Stadyumu tamamen doldu
4 Eylül Stadyumu tamamen doldu
4 Eylül Stadyumu tamamen doldu
4 Eylül Stadyumu tamamen doldu
4 Eylül Stadyumu tamamen doldu
4 Eylül Stadyumu tamamen doldu

YORUMLAR
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Demir Grup Sivasspor final peşinde Demir Grup Sivasspor final peşinde Sivasspor, Türkiye Kupası'nda yarın Alanyaspor'la karşılaşacak Sivasspor, Türkiye Kupası'nda yarın Alanyaspor'la karşılaşacak

Türkiye Kupası, Sivasspor, Sivas, Eylül, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 4 Eylül Stadyumu tamamen doldu - Son Dakika


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