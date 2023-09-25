Süper Lig'de sürpriz veda! Biletini kesmeleri 4 maç sürdü

İptal edilirse hemen heveslenmeyin! Bu şartı yerine getirmeyen parasını geri alamayacak

Mali "20 yaşındaki kızla beraber olurum" dedi, sevgilisinin sözleri de bir o kadar iddialı

Akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor

Süper Lig'de 19. sırada bulunan İstanbulspor'da 1.07 puan ortalaması tutturan teknik direktör Fatih Tekke'nin dönemi sona erdi.

AYRILIK KONUSUNDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Lig Radyo'da yer alan habere göre; Fatih Tekke ile İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu yaptığı görüşmede ayrılık konusunda anlaşmaya vardı.

1.07'LİK PUAN ORTALAMASI TUTTURDU

İstanbulspor bu sezon çıktığı 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Fatih Tekke, 19. sırada yer alan sarı-siyahlılar ile 1.07'lik puan ortalaması tutturdu.