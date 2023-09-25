Süper Lig'de sürpriz veda! Biletini kesmeleri 4 maç sürdü

Süper Lig'de 19. sırada bulunan İstanbulspor'da 1.07 puan ortalaması tutturan teknik direktör Fatih Tekke'nin dönemi sona erdi.
Lig Radyo'da yer alan habere göre; Fatih Tekke ile İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu yaptığı görüşmede ayrılık konusunda anlaşmaya vardı.
İstanbulspor bu sezon çıktığı 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Fatih Tekke, 19. sırada yer alan sarı-siyahlılar ile 1.07'lik puan ortalaması tutturdu.
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