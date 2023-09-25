Süper Lig'de sürpriz veda! Biletini kesmeleri 4 maç sürdü - Son Dakika

Süper Lig'de sürpriz veda! Biletini kesmeleri 4 maç sürdü

Son Güncelleme: 25.09.2023 16:59

İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrılmasına karar verildi. Tekke ve kulüp, ayrılık konusunda anlaşma sağladı.

Süper Lig'de 19. sırada bulunan İstanbulspor'da 1.07 puan ortalaması tutturan teknik direktör Fatih Tekke'nin dönemi sona erdi.

AYRILIK KONUSUNDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Lig Radyo'da yer alan habere göre; Fatih Tekke ile İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu yaptığı görüşmede ayrılık konusunda anlaşmaya vardı.

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1.07'LİK PUAN ORTALAMASI TUTTURDU

İstanbulspor bu sezon çıktığı 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Fatih Tekke, 19. sırada yer alan sarı-siyahlılar ile 1.07'lik puan ortalaması tutturdu.

İstanbulspor, Fatih Tekke, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de sürpriz veda! Biletini kesmeleri 4 maç sürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig'de sürpriz veda! Biletini kesmeleri 4 maç sürdü - Son Dakika
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