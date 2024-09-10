4 takım birden istiyordu! Kieran Trippier'in Türkiye'ye transferi iptal oldu - Son Dakika
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4 takım birden istiyordu! Kieran Trippier'in Türkiye'ye transferi iptal oldu

4 takım birden istiyordu! Kieran Trippier\'in Türkiye\'ye transferi iptal oldu

Trendyol Süper Lig ekipleriden Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Eyüpspor, Newcastle United'ın 33 yaşındaki sağ beki Kieran Trippier ile ilgileniyordu. Kulüpler, İngiliz ekibinin ikna olmaması nedeniyle bu transferden vazgeçti.

10.09.2024 18:24
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İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United'da forma giyen Kieran Trippier ile Trendyol Süper Lig'den 4 takım birden ilgileniyordu. İngiliz sağ bekin Türkiye'ye transferiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

NEWCASTLE İKNA OLMADI, VAZGEÇTİLER

Sky'da yer alan habere göre; Kieran Trippier ilgilenen dört Türk takımı, Newcastle United'ın ikna olmaması nedeniyle bu transferden vazgeçti. Sky, daha önce de Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Eyüpspor'un 33 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiğini duyurmuştu.

NEWCASTLE UNITED PERFORMANSI

2022 yılından bu yana Newcastle United'da oynayan Kieran Trippier, İngiliz ekibiyle 94 maça çıktı. Trippier, bu karşılaşmalarda 4 gol attı ve 21 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan tecrübeli sağ bekin takımıyla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Newcastle United FC, Trendyol Süper Lig, Başakşehir, Fenerbahçe, Eyüpspor, Beşiktaş, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 4 takım birden istiyordu! Kieran Trippier'in Türkiye'ye transferi iptal oldu - Son Dakika

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