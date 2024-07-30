Filenin Sultanları'nın rakibine doping şoku! Dominik Cumhuriyeti'nin en iyi oyuncusu diskalifiye edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Filenin Sultanları'nın rakibine doping şoku! Dominik Cumhuriyeti'nin en iyi oyuncusu diskalifiye edildi

Filenin Sultanları\'nın rakibine doping şoku! Dominik Cumhuriyeti\'nin en iyi oyuncusu diskalifiye edildi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Hollanda galibiyetiyle başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın sıradaki rakibi olan Dominik Cumhuriyeti'nde en önemli oyuncu olarak görülen Lisvel Eve, doping kullandığı gerekçesiyle olimpiyatlardan diskalifiye edildi. Eve'in ayrıca 4 yıl voleyboldan men cezası yemesi bekleniyor.

30.07.2024 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadelede eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya gelmişti. Filenin Sultanları, 2-0 geriye düştüğü mücadelede rakibini 3-2 mağlup ederek olimpiyatlara galibiyetle başlamayı başardı. İkinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak olan ay-yıldızlılar karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlarken, 1 Ağustos Perşembe günü oynanacak mücadele öncesi Dominik Cumhuriyeti'nde doping şoku yaşanıyor.

DOPİNG TESTİ POZİTİF ÇIKTI, DİSKALİFİYE EDİLDİ

Dominik Cumhuriyeti Kadın Milli Voleybol Takımı'nın Paris 2024 kadrosunda yer alan orta oyuncu Lisvel Eve, doping testinin pozitif çıkmasının ardından Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan diskalifiye edildi. Kadrodan çıkarılan Lisvel Eve'nin yerini kadroda rezerv oyuncu olarak yer alan Geraldine Gonzalez girdi. Eve'in doping kullandığı olimpiyattan 1 gün önce tespit edilmiş ve turnuvadan men edilmişti.

Filenin Sultanları'nın rakibine doping şoku! Dominik Cumhuriyeti'nin en iyi oyuncusu diskalifiye edildi

4 YIL MEN CEZASI ALACAK

Lisvel Eve, doping sebebiyle büyük ihtimalle 4 yıl voleyboldan men cezası yiyecek. Eve, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu son derece üzücü bir durum, kendimle ilgili çok kötü ve hayal kırıklığına uğradım, daha önce araştıramadığım için benim gözümden kaçtı, vücudumdaki sıvı tutmayı kontrol etmek için kullandığım (furosemid) ilaç son VNL'de doping testine takıldı" ifadelerini kullandı.

Filenin Sultanları'nın rakibine doping şoku! Dominik Cumhuriyeti'nin en iyi oyuncusu diskalifiye edildi

FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇ PROGRAMI

Grup aşamasında üç maç oynayacak olan ve ilk karşılaşmada Hollanda'yı mağlup eden Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:

1 AĞUSTOS

10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 AĞUSTOS

10.00 Türkiye-İtalya

Dominik Cumhuriyeti, Filenin Sultanları, Hollanda, Paris, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Sultanları'nın rakibine doping şoku! Dominik Cumhuriyeti'nin en iyi oyuncusu diskalifiye edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Onur Özdemir: :( 0 1 Yanıtla

15:25 Filenin Sultanları’nın rakibine doping şoku Dominik Cumhuriyeti’nin en iyi oyuncusu diskalifiye edildi Filenin Sultanları'nın rakibine doping şoku! Dominik Cumhuriyeti'nin en iyi oyuncusu diskalifiye edildi
15:13 AK Partili Tuğrul Türkeş’ten Bahçeli’yi kızdıracak sözler: Gangsterliği size Türkeş mi öğretti AK Partili Tuğrul Türkeş'ten Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Gangsterliği size Türkeş mi öğretti?
13:47 Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor
13:22 Düzenleme TBMM’den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu
13:19 Bir günde 10 bin lira toplayan dilencinin sırrı ortaya çıktı Bir günde 10 bin lira toplayan dilencinin sırrı ortaya çıktı
15:10 Brezilyalı Olimpiyat yüzücüsü, erkek arkadaşı ile buluşmak için sporcuların kaldığı köyden gizlice ayrıldığı gerekçesi ülkesine geri gönderildi Brezilyalı Olimpiyat yüzücüsü, erkek arkadaşı ile buluşmak için sporcuların kaldığı köyden gizlice ayrıldığı gerekçesi ülkesine geri gönderildi
14:47 7 yıl sonra setlere dönen Sinem Kobal’dan ilk kare geldi 7 yıl sonra setlere dönen Sinem Kobal'dan ilk kare geldi
13:47 Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı
13:20 Sosyal medyada sahte diploma satışı Lisans için 25 bin TL istiyorlar, e-Devlet iddiası ise tam skandal Sosyal medyada sahte diploma satışı! Lisans için 25 bin TL istiyorlar, e-Devlet iddiası ise tam skandal
12:51 Cemil İpekçi’nin pansiyonunda kanalizasyon patladı Belediyeye seslenip öfke kustu Cemil İpekçi'nin pansiyonunda kanalizasyon patladı! Belediyeye seslenip öfke kustu
11:44 Kenan Işık için AKM’de tören düzenlendi Tabutunun başındaki isim dikkat çekti Kenan Işık için AKM'de tören düzenlendi! Tabutunun başındaki isim dikkat çekti
11:08 Ticaret Bakanlığı’nın radarından kaçamadı Şeyma Subaşı’na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza Ticaret Bakanlığı'nın radarından kaçamadı! Şeyma Subaşı'na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza
11:06 Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı Soruşturma başlatıldı Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı! Soruşturma başlatıldı
11:01 İzmir’den sonra bir elektrik faciası daha Malatya’da sokak ortasında ölü bulundu İzmir'den sonra bir elektrik faciası daha! Malatya'da sokak ortasında ölü bulundu
10:51 Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 16:01:30. #1.11#
SON DAKİKA: Filenin Sultanları'nın rakibine doping şoku! Dominik Cumhuriyeti'nin en iyi oyuncusu diskalifiye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement