40 milyon TL'yi reddeden Yunus Akgün'ün Galatasaray'dan istediği ücret belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

40 milyon TL'yi reddeden Yunus Akgün'ün Galatasaray'dan istediği ücret belli oldu

Geniş Video İzle

Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılmasından sonra ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken ve Galatasaray'ın 40 milyon TL'lik yeni sözleşme teklifini geçiveren Yunus Akgün, 17 milyon TL kazandığı sarı-kırmızılı takımdan 65 milyon TL talep etti. Milli futbolcunun bu talebinin sebebi ise yeni transfer Roland Sallai'nin 2.5 milyon euro kazanması.

13.10.2024 12:59  Güncelleme: 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'da bu sezon özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılmasından sonra ortaya koyduğu performansla ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olan Yunus Akgün, sarı-kırmızılıların kendisine yaptığı sözleşme yenileme teklifini geri çevirmişti. Yunus ve menajerinin talep ettiği ücret belli oldu.

VAZGEÇİLMEZ OLDU

Kerem Aktürkoğlu'nun yaz transfer döneminde Benfica'ya transfer olması nedeniyle düzenli forma şansı bulan 24 yaşındaki futbolcu, yükselen performansıyla ilk 11'deki yerini garantiledi. Şu ana kadar sarı-kırmızılı formayı 7'si ilk 11 olmak üzere 11 maçta giyen Yunus, bu karşılaşmalarda 4 kez ağları havalandırmayı başardı.

40 MİLYON TL'Yİ REDDETTİ

Milli yıldızdan memnun olan Galatasaray yönetimi, sözleşmesi 2026'da sona erecek olan Yunus Akgün'e yeni bir kontrat önerdi. Cimbom, yıllık 17 milyon TL kazanan Yunus'a 40 milyon TL teklif etti. Ancak sarı-kırmızılıların 40 milyon TL'lik teklifi kabul görmedi.

65 MİLYON TL İSTİYOR

Yunus Akgün'ün menajeri, sarı-kırmızılı kulüpten 65 milyon TL yıllık ücret talep etti. Takvim'de yer alan habere göre; Yunus ve menajerinin 65 milyon TL talep etmesinin sebebi ise yeni transfer Roland Sallai. Macar kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 2.5 milyon euro kazanıyor. Yunus ve menajeri de bu nedenle 65 milyon TL yıllık maaş istiyor.

OKAN BURUK'TAN YUNUS SÖZLERİ

Teknik direktör Okan Buruk, Yunus Akgün ile ilgili olarak "Süper Kupa maçında Yunus'u oyuna aldım diye kıyamet kopmuştu. Antrenman performansını herkes görmüyor. Yunus şu an millî takımın önemli bir oyuncusu. Bir önceki millî maç arasında Esenler Erokspor'a karşı 3-5-2 oynadım. Sol kanat bek oynattım. Ondan sonra Yunus'u ilk 11'de başlattım. Savunmayı ve hücumu iyi yaptı. İyi olduğunu bana orada net gösterdi. Fiziksel ve mental olarak çok iyi durumda" ifadelerini kullandı.

40 milyon TL\'yi reddeden Yunus Akgün\'ün Galatasaray\'dan istediği ücret belli oldu

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Yunus Akgün, Galatasaray, Okan Buruk, Sözleşme, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 40 milyon TL'yi reddeden Yunus Akgün'ün Galatasaray'dan istediği ücret belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Sadece Beşiktaş:
    Kara parayı sever Galatasaray 27 46 Yanıtla
  • Hikmet .:
    Bence hak ediyor 47 8 Yanıtla
  • Yakup Turnagöl:
    Yabancı 2,5 milyon- 10 milyon Euro alıyor yedek bekliyor. Bu aslan parçasına 65 milyon Tl vallahi de az, en az 100 milyon. 36 4 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    gönderin gitsin, yıllardır şu seviyeye gelmesi için beklendi, kiralık kiralık gezdi yine geldi, tam işe yarar hale geldi şimdi de para beğenmiyorsa satın gitsin istediği yere... 13 22 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu:
    40 milyon parami la ben olsam bende kabul etmem en dombele oynamadan bunun 2-3 katını alıp gitti 14 3 Yanıtla
  • Kaho Kroyf:
    bir Trabzonsporlu olarak bizim çocuklarımızın yabancı sporcular kadar değerli olmasını hazmedemiyoruz ve ücretlerini hep onlardan aşağıda tutuyoruz hak eden oyuncuya hak ettiği ücreti hiç çekinmeden ödemeliyiz bu değerler kolay yetişmiyor 9 0 Yanıtla
  • Muhamad Faeze:
    Hayat bahalı ne yapsın 1 5 Yanıtla
  • Ferhat eser bükücü:
    şu yabancılara verilen paraya kimse laf etmiyor yerli çocukarın paraları göze batıyor olacak iş değil yunusu hiç sevmiyorum ama genel bir problem bu malesef.. 1 3 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    Fenerbahçe kap a bildirim yapmadıgı veya her yaptığı eksik beyanda emin olun kara para aklıyordur 1 2 Yanıtla
  • Hakan Uman:
    insanoğlu cenaze namazını hangi imam kıldıracaksa önceden konuşup anlaşmalı kefene iç taraftan cep yada başının altında paradan bir yastık olmalı..... 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:13 Meteoroloji’den 10 il için sarı kodlu uyarı: Kar yağışı 10 santimi bulacak Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı: Kar yağışı 10 santimi bulacak
12:16 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 31 ildeki 3 bin 400 büyük şirket izaha davet edilecek Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 31 ildeki 3 bin 400 büyük şirket izaha davet edilecek
12:13 Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur
12:12 Sinir krizi geçiren şahıs eve gelen polis memurunu sırtından bıçakladı Sinir krizi geçiren şahıs eve gelen polis memurunu sırtından bıçakladı
09:34 Kabine’de değişiklik mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bakanla yolları ayırabilir Kabine'de değişiklik mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bakanla yolları ayırabilir
11:05 Olimpiyat Oyunları’na damga vuran Yusuf Dikeç yeni hedefini açıkladı Olimpiyat Oyunları'na damga vuran Yusuf Dikeç yeni hedefini açıkladı
10:39 Eylül ayında en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu Eylül ayında en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu
10:38 Kredi kartlarına katkı payı geliyor Limit düşürmek için sıraya girdiler Kredi kartlarına katkı payı geliyor! Limit düşürmek için sıraya girdiler
10:35 LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı
10:27 DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli’nin elini havada bıraktı DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli'nin elini havada bıraktı
10:20 Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen’den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen'den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor
10:07 Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü
10:02 Arda Güler’in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti’nin başını yaktı Arda Güler'in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti'nin başını yaktı
09:56 Altın yatırımcısı bu haftaki fiyatlamalardan tatmin olmadı Altın yatırımcısı bu haftaki fiyatlamalardan tatmin olmadı
09:40 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2024 14:19:01. #1.13#
SON DAKİKA: 40 milyon TL'yi reddeden Yunus Akgün'ün Galatasaray'dan istediği ücret belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.