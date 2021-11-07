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43. İstanbul Maratonu heyecanı başladı - Son Dakika

43. İstanbul Maratonu heyecanı başladı

07.11.2021 11:05
43. İstanbul Maratonu heyecanı başladı

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan 43. İstanbul Maratonu başladı.

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan 43. İstanbul Maratonu başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu maratonun startını verdi.

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan İstanbul Maratonu'nun 43.'sü başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen, N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nun startını, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu verdi. Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu ardından vatandaşlarla birlikte yürüyüşe geçti. Maraton, Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde başladı. 40 bin kişinin koşacağı maratonda, 15 kilometre koşusunun yanı sıra 8 kilometre halk koşusu da düzenleniyor. Manisa'dan gelen Pelin Kerper isimli bir vatandaş, "Çok güzel bir ortam. İlk defa katıldım. Çok etkileyici" dedi.

Yollar kapatılmıştı

Maraton için saat 03.00 itibariyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Saat 03.00 itibari ile "Gayrettepe Melas Otel önü D-100 Güney Katılım (Yıldız Posta ve Esentepe istikametine mecburi yön verilecek), Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım, Sait Çiftçi Varyant üstü D-100 Güney Katılım, Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 Güney Katılım, Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Kuzey Katılımı, Metrobüs Durakları Balmumcu Tünel Girişi, Balmumcu Kavşak, Merkez Komutanlığı Işıklar, Yıldız Işıklar, Sabancı Lisesi Önü, Akdoğan Sokak Girişi, Ressam Hamdibey Sokak, Bostancı Veli Sokak, Serencebey Işıklar, Abbasağa Sokak, Ortaköy Dönüşleri, Hasfırın Sokak, Beşiktaş Meydan, Vestel Işıklar, Çiğdem Sokak Beşiktaş İskele Önü, Kadırgalar Caddesi Altbaş Işıklar, Stad Arkası Gashane Caddesi Süzeer Plaza Önü, Mete Kavşağı Bedri Karafakihoğlu Sokak, Gümüşsuyu İnönü Cadde Başı Akm Önü, Gümüşsuyu İnönü Cadde Mke Önünden, Dolmabahçe Işıklar, Kabataş Işıklar, İnebolu Sokak, Akyol Sokak Başı, Meclis-İ Mebusan Yokuşu Başı, Fındıklı Işıklar, Deniz Liman Çıkışı, Salı Pazarı Işıklar, Boğazkesen Caddesi Defterdar Yokuşu Gidişleri, Boğazkesen Işıklar, Tophane Işıklar, Kılıçali Paşa Cadde Çıkışları, Revani Sokak Gelişi, Kemeraltı Işıklar, Karaköy Meydan, Perşembe Pazarı Işıklar, Tarlabaşı'ndan Perşembe Pazarına Giriş, Unkapanı Köprüsünden Perşembe Pazarına giriş, Şişhane Meydandan Bankalar Cadde Girişi' kapatıldı. Parkur üzerindeki tüm yollar, 05.00'ten itibaren araç trafiğine kapatılmıştı. - İSTANBUL

43. İstanbul Maratonu heyecanı başladı
43. İstanbul Maratonu heyecanı başladı
43. İstanbul Maratonu heyecanı başladı
43. İstanbul Maratonu heyecanı başladı
43. İstanbul Maratonu heyecanı başladı
43. İstanbul Maratonu heyecanı başladı
43. İstanbul Maratonu heyecanı başladı
43. İstanbul Maratonu heyecanı başladı
43. İstanbul Maratonu heyecanı başladı
43. İstanbul Maratonu heyecanı başladı
43. İstanbul Maratonu heyecanı başladı
43. İstanbul Maratonu heyecanı başladı
43. İstanbul Maratonu heyecanı başladı
43. İstanbul Maratonu heyecanı başladı
43. İstanbul Maratonu heyecanı başladı
43. İstanbul Maratonu heyecanı başladı
43. İstanbul Maratonu heyecanı başladı

İstanbul Maratonu, CHP Genel Başkanı, Barbaros Bulvarı, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 43. İstanbul Maratonu heyecanı başladı - Son Dakika Spor


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