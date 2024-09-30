43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu

43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu

43 yaşındaki eski Serie A yıldızı Andrea Capone, kaldığı otel odasında ölü bulundu. Polis, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek için otelin kamera görüntülerini incelemeye aldı.

30.09.2024 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalyan futbolunun başarılı orta saha oyuncularından 43 yaşındaki andrea capone Cagliari'de bulunan Palazzo Tirso isimli oteldeki odasında ölü bulundu.

OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

İtalya'dan gelen haberlere göre; Capone otel odasında kazara düşme sonucu kafasına aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetti. Geçtiğimiz cumartesi günü bir vaftiz törenine katılan eski yıldız futbolcunun arabasının anahtarlarını bulamadığı için beş yıldızlı Palazzo Tirso otelinde bir oda tuttuğu ifade edildi.

KAZA MI? CİNAYET Mİ?

Capone'un geceyi iki katlı süitte yalnız geçirdiği öğrenildi. Polis şu anda Capone'un neler yaşadığını bulmak için otelin kamera görüntülerini inceleme altına aldı. Tüm işaretler bir kazaya işaret etse de polis olası herhangi bir cinayet senaryosunu ıskalamak istemiyor.

43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu

Kariyeri boyunca Salernitana, Vicenza ve Cagliari gibi birçok İtalyan kulübünü temsil eden ünlü futbolcu Capone, İtalya'nın birçok kulübünde forma giydi ancak en çok, çok sevdiği memleketi Cagliari'de geçirdiği yedi yıllık kariyeriyle hatırlanıyor.

10 yıllık profesyonel kariyeri boyunca Capone, Sora, Treviso, Vicenza, Grosseto ve Salernitana'da forma giydi ve 2007 yazında Celtic'te birkaç haftalık deneme süresi geçirdi.

İnceleme, Cinayet, İtalya, Dünya, Polis, Kaza, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Galatasaray 1905:
    aşırı doz 3 7 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:25 Herkes bunu tartışıyor İşte Beşiktaş’ın penaltı beklediği pozisyon Herkes bunu tartışıyor! İşte Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon
21:49 Dünya medyası art arda son dakika geçiyor Tanklar Lübnan’a girdi Dünya medyası art arda son dakika geçiyor! Tanklar Lübnan'a girdi
20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail’in durdurulması için BMGK güç kullanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail'in durdurulması için BMGK güç kullanmalı
17:13 Netanyahu’dan İran’a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
11:22 Serhat Akın’a yapılan saldırıda yeni gelişme: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi Serhat Akın'a yapılan saldırıda yeni gelişme: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
11:17 Ali Babacan’a rakip çıktı “Anketlerde yüzde 0,35’e düştük“ sözleriyle adaylığını resmen açıkladı Ali Babacan'a rakip çıktı! "Anketlerde yüzde 0,35'e düştük" sözleriyle adaylığını resmen açıkladı
11:05 ABD’yi alarma geçiren zehir bulutu Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi ABD'yi alarma geçiren zehir bulutu! Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi
10:43 Narin’i öldüren caniler her detayı planlamış Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı Narin'i öldüren caniler her detayı planlamış! Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı
10:41 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu
10:19 Sinan Ateş davası bugün Duruşma öncesi Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak “kiralık katil“ çıkışı Sinan Ateş davası bugün! Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak "kiralık katil" çıkışı
10:19 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar Oto tamircisini linç etmek istediler 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Oto tamircisini linç etmek istediler
10:17 Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı
10:13 Hindistan’da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü
09:56 Dzeko’nun pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti
09:48 İran’da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi İran'da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 22:48:36. #1.13#
SON DAKİKA: 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement