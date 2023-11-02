Kanarya'dan 5. galibiyet! Fenerbahçe Beko, bir Yunan ekibini daha devirdi

THY EuroLeague'in 6. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Olympiakos'u 79-77 yenerek ederek Euroleague'deki 5. galibiyetini aldı.

GEORGIOS 15 SAYI ATTI

Sarı-lacivertlilerde 15 sayı kaydeden Georgios Papagiannis takımının en skorer ismi oldu. Fenerbahçe Beko'da bacağında ağrı hisseden Dyshawn Pierre ikinci çeyreğin başında kenara geldi ve oyuna devam edemedi.

5. GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte art arda dördüncü galibiyetini alan Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de altıncı hafta sonunda 5. galibiyetine de ulaşmayı da başardı.