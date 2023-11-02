Kanarya'dan 5. galibiyet! Fenerbahçe Beko, bir Yunan ekibini daha devirdi

THY EuroLeague'in 6. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Olympiakos'u 79-77 yenerek ederek Euroleague'deki 5. galibiyetini aldı.
Sarı-lacivertlilerde 15 sayı kaydeden Georgios Papagiannis takımının en skorer ismi oldu. Fenerbahçe Beko'da bacağında ağrı hisseden Dyshawn Pierre ikinci çeyreğin başında kenara geldi ve oyuna devam edemedi.
Bu sonuçla birlikte art arda dördüncü galibiyetini alan Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de altıncı hafta sonunda 5. galibiyetine de ulaşmayı da başardı.
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