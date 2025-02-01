5 gollü maçın kazananı Antalyaspor - Son Dakika
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Spor

5 gollü maçın kazananı Antalyaspor

5 gollü maçın kazananı Antalyaspor

Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Hatayspor'u 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Antalyaspor 5 maç aradan sonra galibiyetle tanışırken, Hatayspor 10 maçtır kazanamıyor.

01.02.2025 15:55
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Süper Lig'in 22. haftasında Murat Şahin'in ekibi Hatayspor ile Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki karşı karşıya geldi.

ANTALYASPOR KAZANDI

Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Antalyaspor 3-2 kazanırken golleri; 23. dakikada penaltıdan Braian Samudio, 39. dakikada Sander van de Streek ve 86. dakikada Ramzi Safuri kaydetti. Hatayspor'un gollerini ise 30. dakikada Abdulkadir Parmak ve 64. dakikada penaltıdan Vincent Aboubakar kaydetti.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonuçla birlikte ligde 5 maç aradan sonra galibiyetle tanışan Antalyaspor puanını 25'e yükseltirken, 10 maçtır kazanamayan Hatayspor 10 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Hatayspor deplasmanda Samsunspor'a konuk olurken, Antalyaspor evinde Başakşehir'i ağırlayacak.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Türk:
    oeferadın annnn nnesiniii de kazııığkklı salın ncağğaaaaoturtmuşlar ille de büyük cimbomlular siii ilksin demiş :D:D:D:D 24 2 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Umarim arap takimi küme düşer 16 6 Yanıtla
  • Türk:
    OEferadd da şrf yok ki, annn nesini kendi tutupşktrriro :DD:DDD çok geniş elleriyle veriyor :)))) 18 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    antalyaspor adaletli bir ligde glatasaraydan daha büyük kulüptür ama malesef yapı var ve adalet yok 3 14 Yanıtla
  • Türk:
    bu ferad ve an nessi ne madara oldu la :D:D:D takımı ezik, karakteri ezik, annn nessi herkesin dilindee ohhhhhhhhhh :D:D:D:D:D 12 1 Yanıtla
  • Türk:
    şikeciler büyük almayı seviyor ki sürekli Galatasaray ve futbolcuları ağzında ahahahahahhaa. Acı vererek her gün inletir ağlatır işte böyle Galatasaray :) 9 2 Yanıtla
  • Türk:
    OE saksofoncuferad salıncaktan tahteravalliye geçip büyüğü yiyince acıdan tüm gün inlemeye devam ediyor :D:D:D:D:D 9 1 Yanıtla
  • Türk:
    OEferat kocc başşşağnı ağzndan bırakmadıkça bu eziklikle sadece ağlamaya devam eder :ahahhaha 6 1 Yanıtla
  • Türk:
    OEferat annneeni neden mezeediyosun, krktersiz bi OE :) 4 1 Yanıtla
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