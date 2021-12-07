Polonya Golf Federasyonu tarafından düzenlenen "5 Star International Cup" Golf Turnuvası, Antalya'da başladı.

Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Gloria Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye ve Polonya milli takımları erkeklerde 21, 18 ve 15 yaş altı, kadınlarda 18 ve 15 yaş altı kategorilerinde WAGR sıralamasında puan alma mücadelesi için yarışacaklar.

Milli takım başantrenörü Erol Şimşek'in önderliğinde mücadele edecek Türkiye milli takımı kadrosunda golfçüler Zeynep Süalp, Almina Erdoğan, Deniz Sapmaz, Sude Bay, İrem Demir, Deniz Kaya, İbrahim Tarık Aslan ve Can Gürdenli yer alıyor.

Turnuva hakkında gazetecilere bilgi veren Golf Milli Takım Başantrenörü Erol Şimşek, "Turnuvada oynayan sporculara dünya sıralama puanları verilecek. Yaklaşık 1 ay önce Polonya Golf Federasyonu ile bir toplantı yaptık. Bizi turnuvaya davet ettiler. Biz de milli takım olarak 6 kız, 2 erkek sporcu ile katıldık. İlk defa milli takımda oynayan oyuncularımız var. Bu genç sporcularımız ne kadar erken tecrübe kazanırsa o kadar iyi. Çünkü 2022'deki Avrupa şampiyonasında 16 yaş kategorisinde bu sporcuları oynatmayı düşünüyoruz. Sezona bu yüzden erken başladık. Çünkü oyuncularımız salgın nedeniyle uzun süre mücadele edemedi. 2022'ye hazırlık için 2 turnuvaya katılacağız." ifadelerini kullandı.

Polonya Golf Milli Takımı Başantrenörü Alvin Brasseaux ise "Polonya'da kış uzun sürdüğü için golf oynayamayacağız. Bu nedenle Türkiye'yi tercih ettik. Antalya'da bulunduğumuz için çok memnunuz. Tesisler ve ilgi çok güzel. Ayrıca oyuncularımız Türk golfçülerle mücadele edip tecrübe kazanacaklar." diye konuştu.

Turnuva 9 Aralık'ta sona erecek.