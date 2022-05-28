57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası - Son Dakika
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57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası

28.05.2022 19:47
57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası

Gaziantep'te devam eden 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda üçüncü gün müsabakalarında milli sporcular 4'ü altın 1'ü gümüş olmak üzere 5 madalya elde etti.

Gaziantep'te devam eden 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda üçüncü gün müsabakalarında milli sporcular 4'ü altın 1'ü gümüş olmak üzere 5 madalya elde etti.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde milli sporculardan kadınlar kumitede Serap Özçelik Arapoğlu (50 kilo), erkekler kumitede Eray Şamdan (60 kilo), Burak Uygur (67 kilo), katada ise Dilara Bozan ve Ali Sofuoğlu tatamiye çıktı.

Kadınlar kata finalinde milli sporcu Dilara Bozan, İspanya'dan Sanchez Jaime Sandra mağlup olarak gümüş madalyada kaldı. Erkekler kata finalinde milli sporcu Ali Sofuoğlu ise İspanya'dan Damian Hugo Quintero Capdevila'yı yenerek altın madalya kazandı.

Erkekler kumite finalinde 60 kiloda yarışan Eray Şamdan İtalya'dan Angelo Crescenzo'yu, 67 kiloda yarışan milli sporcu Burak Uygur ise Yunanistan'dan Dionysios Xenos'u yenerek altın madalya elde etti.

Kadınlar kumite finalinde 50 kiloda mücadele eden milli sporcu Serap Özçelik Arapoğlu ise İtalya'dan Perfettto Erminia'yı yenerek altın madalyaya uzandı.

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Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kumite finalinde 67 kiloda milli sporcu Burak Uygur, Yunanistan'dan Dionysios Xenos'u yenerek altın madalya... Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kumite finalinde 67 kiloda milli sporcu Burak Uygur, Yunanistan'dan Dionysios Xenos'u yenerek altın madalya... Avrupa Karate Şampiyonası'nda kadınlar kumite finalinde 50 kiloda milli sporcu Serap Özçelik Arapoğlu, İtalya'dan Perfettto Erminia'yı yenerek altın... Avrupa Karate Şampiyonası'nda kadınlar kumite finalinde 50 kiloda milli sporcu Serap Özçelik Arapoğlu, İtalya'dan Perfettto Erminia'yı yenerek altın... Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kumite finalinde 60 kiloda milli sporcu Eray Şamdan, İtalya'dan Angelo Crescenzo'yu yenerek altın madalya... Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kumite finalinde 60 kiloda milli sporcu Eray Şamdan, İtalya'dan Angelo Crescenzo'yu yenerek altın madalya...
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası - Son Dakika


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