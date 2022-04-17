57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Son Dakika

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (Tour of Türkiye) genel klasman lideri olarak tamamlayan Yeni Zelandalı Patrick Bevin, hava ve yol koşullarından dolayı İstanbul-İstanbul etabının ortak bir kararla iptal edildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonun 8. ve son gününde geçilmesi gereken İstanbul-İstanbul etabı hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Dünkü Gelibolu- Tekirdağ etabında genel klasman liderliğini alan Israel-Premier Tech takımından Patrick Bevin, şampiyon ilan edildi.

Kupa töreninin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan 31 yaşındaki sporcu, "Bugün çok az miktarda yağmur yağmasına rağmen şartlar etabı çok zorlaştırdı. Etabın tamamlanması çok riskli hale geldi. Sporcular ve takımlarımız olarak yarış komiserleriyle görüşüp fikir birliğine vararak etabın iptal edilmesini kararlaştırdık. En güzel 8. etabın iptal olmasından dolayı hayal kırıklığı ve üzüntü içindeyiz." diye konuştu.

Tozla yağmurun birleşmesinin zemini olumsuz etkilediğini vurgulayan Bevin, "Bu şartlar altında yarışın yapılması mümkün olmazdı. Yerdeki toz ve yağmurdan dolayı kaygan bir zemin vardı." ifadelerini kullandı.

Kontrollü bir şekilde bisiklet sürerek İstanbul'u görme şansları olduğunu belirten Patrick Bevin, "Yeni Zelanda'dan gelip böyle çok güzel bir şehirde gezmek çok keyifliydi ama gerçek bir yarış olmasını arzu ederdim. Bir yandan da İstanbul'da güzel bir tur atmış olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Bevin, 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'yla ilk kez bir genel klasman zaferi yaşadığını aktararak, "Çok zevkli bir tur oldu ve güzel bir şekilde sonuçlandırdım." şeklinde görüş belirtti.