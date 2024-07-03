6 farklı dilde Mert Günok'un kurtarışı! Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş - Son Dakika
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Spor

6 farklı dilde Mert Günok'un kurtarışı! Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş

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A Milli Takımımızın, Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği maçta milli kalecimiz Mert Günok, uzatma dakikalarının son saniyelerinde Avusturyalı futbolcu Prass'ın ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunu kurtararak büyük beğeni topladı. Bu olağanüstü kurtarışın 6 farklı dilde anlatımı ise kısa sürede gündem oldu. Mert'in şahane kurtarışına Azeri spikerin verdiği tepki ise büyük beğeni aldı.

03.07.2024 16:45  Güncelleme: 17:14
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Takımımız çeyrek finale yükselirken Mert Günok uzatma dakikalarında yaptığı kurtarışla güne damga vurdu.

MERT İNANILMAZ BİR KURTARIŞ YAPTI

Milli Takımımızın kalecisi Mert Günok, uzatma dakikalarının son saniyelerinde skor 2-1'ken Avusturyalı futbolcu Prass'ın sol kanattan ortasında Baumgartner'in ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunu mükemmel bir refleks ile çıkardı.

6 DİLDE ANLATIMI VİRAL OLDU

Yıldız kalecimiz Mert'in bu olağanüstü kurtarışının 6 farklı dilde anlatımı ise kısa sürede viral oldu. Azeri spikerin verdiği tepki de büyük beğeni aldı.

6 farklı dilde Mert Günok\'un kurtarışı! Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş

Mert Günok, Avusturya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 6 farklı dilde Mert Günok'un kurtarışı! Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • vatan sağolsun: kardeşimiz can azarbaycan 42 4 Yanıtla
  • erdal genc: iki devlet bir millet... 30 3 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir: Mert Günok...harikasın, kralsın, ahtapotsun.. 28 1 Yanıtla
  • Aydın Yılmaz: MERT GÜNOK fiyatı bu kurtarışla 3M € arttı, helal olsun bunu çıkaracak kaleci yoktur 23 0 Yanıtla
  • mustafa turan: Şahsi düşüncem, birtek alman spiker üzülüyor, yigidonun kurtarışına sanki 8 0 Yanıtla
  • Ferdi durmuş: Gevşek Ferhat eser 5 2 Yanıtla
  • Aydın Zeyrek: Allah'm Türkün ( BIZIM ) yanımızda, herkes her anlamda kendine gelsin, bizimle kimse uğraşmasın. Akıllı olsunlar. herkesle böyle futbol gibi oynar yeneriz 0 0 Yanıtla
  • Gencay Ozcetin: HARİKA OLMUŞ 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: 6 farklı dilde Mert Günok'un kurtarışı! Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş - Son Dakika
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