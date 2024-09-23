Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Michael Valkanis'le yollarını ayırdığını açıkladı.
Adana Demirspor, ilk 6 haftada alınan 5 mağlubiyet ve 1 beraberliğinin ardından teknik direktör Michael Valkanis ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Michael Valkanis ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Valkanis ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.
Son Dakika › Spor › 6 maç zor sabrettiler! Süper Lig ekibi, teknik direktöre yol verdi - Son Dakika
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