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6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu - Son Dakika
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6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu

Süper Lig'in 19. haftasında Hatayspor deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 yenildi. Volkan Demirel'in takımı tam 6 maçtır galip gelemiyor.

06.01.2024 - 15:37,  Güncelleme: 15:41
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında gündüz maçında Çaykur Rizespor sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Rize Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi kazandı.

RİZESPOR RAHAT KAZANDI

Mavi-Yeşilliler'e galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Dal Varesanovic ve 82. dakikada Ibrahim Olawoyin kaydetti.

HATAYSPOR GALİBİYETİ UNUTTU

Bu galibiyetle birlikte Rizespor, yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı ve 29 puana ulaştı. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Hatayspor ise 19 puanda kaldı. Ligde bir sonraki Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Hatayspor ise Gaziantep FK'yı konuk edecek.

6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel\'in Hatayspor\'u resmen galibiyeti unuttu
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (4)
  • Ender Kervancıoğlu: Adam fenerbahçenin karşına defansı boş bırakan 11le çıkıyo yarım saatte 3 yiyor. Ondan sonra çıkıp diyorki onursuz, değişik bir taktik denedik olmadı. Galatasaraya gelince top tank tüfek ne varsa defansa yığdı. Yanıtla 23 9
  • Sergen Ceran: Gs dekı gıbı oynayın kaybetmessınız fenerdekı gıbı oynarsanız kaybedersınız :) Yanıtla 11 2
  • Serdar Dur: Mağlubiyetsiz takımı Fener maçında 3 lü defansla çıkardı. İlk defa denediği taktikle maçı sattı. Takımın da bu hocaya inancı bitti. Bütün olay bu. Açın izleyin. Son 30 dakika eski taktiğe döndü. Az daha maç dönecekti. Yanıtla 7 2
  • Ismail Baran: Sadece Ts ve Gs maçlarında yırtsınlar bir taraflarını. Gerisinin önemi yok galiba. Yanıtla 0 0

Hatayspor, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: 6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu - Son Dakika
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