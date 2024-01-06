6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel\'in Hatayspor\'u resmen galibiyeti unuttu

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O nasıl bakış öyle sayın bakan!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında gündüz maçında Çaykur Rizespor sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Rize Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi kazandı.

RİZESPOR RAHAT KAZANDI

Mavi-Yeşilliler'e galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Dal Varesanovic ve 82. dakikada Ibrahim Olawoyin kaydetti.

HATAYSPOR GALİBİYETİ UNUTTU

Bu galibiyetle birlikte Rizespor, yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı ve 29 puana ulaştı. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Hatayspor ise 19 puanda kaldı. Ligde bir sonraki Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Hatayspor ise Gaziantep FK'yı konuk edecek.