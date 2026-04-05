6 puanlık maçta Antalyaspor 3 golle kazandı
05.04.2026 19:14
Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçında Antalyaspor, sahasında ağırladığı ikas Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor ile ikas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Antalyaspor, 3-0'lık skorla kazandı.

ANTALYASPOR 3 GOLLE GALİP

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Sander van de Streek, 77. dakikada Nikola Storm ve 84. dakikada Samuel Ballet kaydetti. Eyüpspor forması giyen Bedirhan Özyurt, 50. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 

5 MAÇLIK HASRET SONA ERDİ 

Bu sonuçla birlikte Sami Uğurlu yönetimindeki Antalyaspor, ligde 5 maç aradan sonra kazanarak 28 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan ikas Eyüpspor ise 22 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Antalyaspor, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. ikas Eyüpspor, kendi sahasında Samsunspor'u konuk edecek.

