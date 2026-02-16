6 yaşındaki Zayn'ın drift tutkusu olay oldu

Eski motosiklet şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu, daha 6 yaşında olmasına rağmen drift tutkusunu gösterdi. Karlı bir zeminde babasının kontrolünde drift hareketleri sosyal medyada kısa sürede ilgi topladı.

Takipçiler, küçük yaşta gösterdiği bu yetenek karşısında şaşkınlıklarını dile getirirken, bazı kullanıcılar "Kenan Sofuoğlu'nun oğlu babasından genleri almış" yorumunu yaptı.

6 YAŞINDAKİ ZAYN ÖDÜL ALDI

Daha önce bir çok yarışa katılarak dereceler elde eden Zayn, hafta sonu Belçika'da düzenlenen BNL Karting Series Şampiyonlar Kış Kupası yarışlarına katıldı. Genk şehrinde düzenlenen şampiyonada Mını Rookie kategorisinde yarışan Sofuoğlu başarılı performansının ardından 34 sporcu arasından kürsüye ikinci olarak çıktı.