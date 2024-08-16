6 yıl 9 aya kadar hapsi istenen Mert Hakan Yandaş'tan olay paylaşım - Son Dakika
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6 yıl 9 aya kadar hapsi istenen Mert Hakan Yandaş'tan olay paylaşım

6 yıl 9 aya kadar hapsi istenen Mert Hakan Yandaş\'tan olay paylaşım

Trendyol Süper Lig'de geçen sezonun 37. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylara ilişkin soruşturma sonucunda 6 yıl 9 aya kadar hapsi istenen 5 şüpheliden 1'i olan Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Mert Hakan, Fenerbahçe forması giydiği ve armaya baktığı bir fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşım sarı-lacivertli taraftarlar tarafından da yoğun ilgi gördü.

16.08.2024 17:25
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Trendyol Süper Lig'de geçen sezonun 37. haftasında oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylara ilişkin soruşturma sonucunda 6 yıl 9 aya kadar hapsi istenen sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

HAPİS İSTEMİ SONRASI PAYLAŞIM

Sarı lacivertlilerin kaptanı, bu karar sonrası sosyal medya hesabından Fenerbahçe forması giydiği ve armaya baktığı bir fotoğrafını paylaştı. Tecrübeli futbolcunun bu paylaşımı birçok Fenerbahçe taraftarı tarafından da paylaşıldı.

İşte o paylaşım;

6 yıl 9 aya kadar hapsi istenen Mert Hakan Yandaş'tan olay paylaşım

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'de geçen sezonun 37. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylara ilişkin soruşturmayı tamamlayan savcılık, Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında 6'şar yıl 9'ar aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede stadyum müdürü Ali Çelikkıran "müşteki", futbolcular Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Kulübü eski doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü, teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede 5 şüphelinin, "vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama" ve "spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi" suçlarından 2'şer yıl 3'er aydan, 6'şar yıl 9'ar aya kadar hapisleri istendi.

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Son Dakika Spor 6 yıl 9 aya kadar hapsi istenen Mert Hakan Yandaş'tan olay paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • yakup suri : Adamlığın vücut bulmuş hali gurur kaynağımızsın 29 90 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Öyle hareket yaparsan böyle ceza yersin işte. Önce Profesyonel Futbolcu olmayı öğreneceksin Galatasaray a karşı oynuyorsun 53 22 Yanıtla
  • ferhat eser: Bu kim yahu 56 18 Yanıtla
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  • VURKAÇOĞLU: Böyle bir nasıl bir kulübte oynar akıl işi değil böylelerine taviz verirsen Fener Lille ye elenirsin amaçınız spor olsun maça odaklanın fenalığa değil. 22 7 Yanıtla
  • Hüseyin null: o formaya bakmaktan baş bir işe yaramıyor 11 5 Yanıtla
  • Bay Pipo: ADAM ADAM! 5 7 Yanıtla
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SON DAKİKA: 6 yıl 9 aya kadar hapsi istenen Mert Hakan Yandaş'tan olay paylaşım - Son Dakika
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