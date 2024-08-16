6 yıl 9 aya kadar hapsi istenen Mert Hakan Yandaş\'tan olay paylaşım

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Trendyol Süper Lig'de geçen sezonun 37. haftasında oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylara ilişkin soruşturma sonucunda 6 yıl 9 aya kadar hapsi istenen sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

HAPİS İSTEMİ SONRASI PAYLAŞIM

Sarı lacivertlilerin kaptanı, bu karar sonrası sosyal medya hesabından Fenerbahçe forması giydiği ve armaya baktığı bir fotoğrafını paylaştı. Tecrübeli futbolcunun bu paylaşımı birçok Fenerbahçe taraftarı tarafından da paylaşıldı.

İşte o paylaşım;