60 milyon euroluk yıldız Fenerbahçe'ye! Kanarya, Everton'ın Brezilyalı yıldızına göz koydu - Son Dakika
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60 milyon euroluk yıldız Fenerbahçe'ye! Kanarya, Everton'ın Brezilyalı yıldızına göz koydu

04.07.2022 08:12
60 milyon euroluk yıldız Fenerbahçe'ye! Kanarya, Everton'ın Brezilyalı yıldızına göz koydu

Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hızla devam ediyor. Sarı lacivertliler, Frank Lampard yönetimindeki Everton'da forma giyen Brezilyalı yıldız orta saha oyuncusu Allan ile ilgileniyor.

Jorge Jesus önderliğinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transfer dönemini iyi değerlendirerek güçlü bir kadro oluşturmak istiyor. Yıldız orta saha arayışlarına devam eden Kanarya'nın radarına ise Everton'da forma giyen Brezilyalı oyuncu Allan girdi.

LAMPARD KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

2021-22 sezonunun ara transfer döneminde Everton'ın başına geçen Frank Lampard, transferine 23,6 milyon euro ödenen Allan'ın performansından memnun kalmamıştı. Everton teknik ekibi, sözleşmesinin son yılında olan Allan'ın takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor. Akşam'da yer alan habere göre, piyasa değeri bir dönem 60 milyon euroyu bulan Allan kendisine kulüp aramaya başladı. Menajeri çalışmalarını sürdürürken Fenerbahçe devreye girdi.

TEKLİF YAPILACAK

Fenerbahçe, transferde kolaylık sağlanması halinde Brezilyalı ön libero için teklifini sunacak. Everton, oyuncunun bonservisiyle ayrılmasını talep ediyor. Allan, Everton formasıyla 2021-22 sezonunda çıktığı toplam 31 maçta 3 asist kaydetmişti.

60 milyon euroluk yıldız Fenerbahçe'ye! Kanarya, Everton'ın Brezilyalı yıldızına göz koydu
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SON DAKİKA: 60 milyon euroluk yıldız Fenerbahçe'ye! Kanarya, Everton'ın Brezilyalı yıldızına göz koydu - Son Dakika
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