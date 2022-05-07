60. TBMM Koşusu'nu Sertberk kazandı - Son Dakika

At yarışlarında 60. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Koşusu'nu Mehmet Akyavuz'un jokeyliğini yaptığı "Sertberk" isimli safkan kazandı.

TBMM adına Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda 1600 metre çim pistte gerçekleştirilen ilk G1 yarışına, 4 yaş ve üzeri 13 safkan Arap atı katıldı.

Yarışı, Faik Sedat Dağyudan'ın sahibi olduğu, Mehmet Akyavuz'un jokeyliğindeki Sertberk, 1.43.95'lik derecesiyle birinci bitirdi. Sertberk bu derecesi aynı zamanda, 1959'dan bu yana düzenlenen koşunun en iyi derecesi olarak da tarihe geçti.

İkinciliği Saadettin Boyraz'ın jokeyliğinde "Sancar", üçüncülüğü ise Vedat Abiş'in idaresindeki "Karamustafa" kazandı.

60. TBMM Koşusu'nu birinci bitiren Sertberk, 24 Temmuz'da Niğbolu Koşusu ile 18 Eylül'de yapılacak Veliefendi Koşusu'nu da kazanması durumunda "Triple Crown" yapmış olacak ve sahibine 1 milyon 900 bin lira özel ikramiyeyi kazandıracak.

Yarıştan sonra gerçekleştirilen ödül töreninde birinci atın sahibi, antrenörü ve jokeyine kupalarıyla plaketlerini Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil ile TBMM İdare Amiri Erkan Haberal takdim etti.