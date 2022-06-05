64 yıl sonra bir ilk! Avrupa'dan Dünya Kupası'na gidecek son takım belli oldu - Son Dakika
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64 yıl sonra bir ilk! Avrupa'dan Dünya Kupası'na gidecek son takım belli oldu

05.06.2022 21:11

Dünya Kupası Elemeleri Play-Off Finalleri'nde Galler, Ukrayna'yı 1-0 mağlup ederek Avrupa'dan Katar biletini alan son takım oldu. Galler, 1958 Dünya Kupası'nın ardından tarihinde 2. kez dev turnuvaya katılma hakkı kazandı. Galler, Dünya Kupası B Grubu'nda; İngiltere, İran ve ABD ile mücadele edecek

Galler ile Ukrayna, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finalleri'nde Cardiff City Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Galler 1-0 kazanarak Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası biletini alan son takım oldu.

GALLER, UKRAYNA'YI TEK GOLLE GEÇTİ

Galler'e galibiyeti getiren golü, 34.dakikada Gareth Bale'in kullandığı serbest vuruşta Andriy Yarmolenko'nun ters vuruşunda kendi ağlarını bulmasıyla geldi. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Galler, Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan son takım oldu.

64 yıl sonra bir ilk! Avrupa'dan Dünya Kupası'na gidecek son takım belli oldu

64 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NA GİTTİLER

Galler, 1958 Dünya Kupası'nın ardından tarihinde 2. kez dev turnuvaya katılma hakkı kazandı. 1958 Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar yükselen Galler, bu turda Brezilya'ya 1-0 mağlup olmuştu. Galler, finallerde B Grubu'nda; İngiltere, İran ve ABD ile mücadele edecek

64 yıl sonra bir ilk! Avrupa'dan Dünya Kupası'na gidecek son takım belli oldu

DÜNYA KUPASI'NA İKİ TAKIM DAHA KATILACAK

Dünya Kupası'na katılacak son iki takım, diğer kıtalardaki play-off maçlarının ardından belli olacak. 7 Haziran'da oynanacak Birleşik Arap Emirlikleri- Avustralya maçının kazananı, 13 Haziran'da Peru ile finalde karşılaşacak. Bu karşılaşmayı kazanan takım ise D Grubu'nda Fransa, Danimarka ve Tunus'un rakibi olacak. 14 Haziran'da oynanacak Kosta Rika- Yeni Zelanda play-off finalinin galibi ise İspanya, Almanya ve Japonya ile beraber E Grubu'nda mücadele edecek. 2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'da oynanacak.

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Ukrayna, Galler, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 64 yıl sonra bir ilk! Avrupa'dan Dünya Kupası'na gidecek son takım belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 64 yıl sonra bir ilk! Avrupa'dan Dünya Kupası'na gidecek son takım belli oldu - Son Dakika
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