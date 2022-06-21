Burada Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık , Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim konuşma yapacak.

Kaynak: AA

Edirne, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nin programı belirlendi - Son Dakika

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