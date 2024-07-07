663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu

Geniş Video İzle

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık final müsabakasında büyük heyecan yaşandı. 2022 yılı başpehlivanı Mustafa Taş'ı yenen geçen yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek bir kez daha zafere ulaştı. Zeybek altın kemerin sahibi oldu.

07.07.2024 20:01  Güncelleme: 20:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık final müsabakası Mustafa Taş ile Yusuf Can Zeybek arasında gerçekleşti. Taş'ı yenen Zeybek altın kemerin sahibi oldu.

KIRKPINAR'DA KIRAN KIRANA MÜCADELE

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalan iki başpehlivan belli oldu. Mustafa Taş ile Yusuf Can Zeybek mücadele etti. 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün kıran kırana mücadele yaşandı. Nefeslerin tutulduğu başpehlivanlık karşılaşmalarında yarı final müsabakaları gerçekleştirildi. Rakipleriyle kol bağlayan 4 başpehlivandan 2'si rakibi yenerek finale yükseldi.

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu

MUSTAFA TAŞ VE YUSUF CAN ZEYBEK FİNALDE KARŞILAŞTI

Kurada rakipleriyle eşleşen başpehlivanlardan Mustafa Taş rakibi Serhat Gökmen'i devirerek finale yükseldi. Yusuf Can Zeybek ile Hüseyin Gümüşalan arasındaki müsabaka ise 1 saat 9 dakika sürerken, Yusuf Can adını finale yazdırmayı başardı.

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu

ALTIN KEMERİN SAHİBİ BELLİ OLDU

Finalde Mustafa Taş ile Yusuf Can Zeybek başpehlivanlık için kozlarını paylaştı. Geçen yılın başpehlivanı Zeybek, 2022 senesinin başpehlivanı Taş'ı yenerek altın kemerin sahibi oldu.

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nde Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu

Yusuf Can Zeybek, Mustafa Taş, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Yılmaz: helal olsun bütün pehlivanlari kutlarım şu sıcak havada ter döktüler 8 0 Yanıtla

19:24 Van konserinde sahnesine pet şişeler fırlatılmıştı Şarkıcı Bengü’ye Edirne’de çiçek yağdı Van konserinde sahnesine pet şişeler fırlatılmıştı! Şarkıcı Bengü'ye Edirne'de çiçek yağdı
17:45 Ordu ve Muş’ta sel felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti Ordu ve Muş'ta sel felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti
17:07 Muğla’da 4,1 büyüklüğünde deprem Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem
16:54 Kurnazlık yapsa da Bakan Memişoğlu kül yutmadı Sigarayı bırakmaya yanaşmayan vatandaşı terleten anlar Kurnazlık yapsa da Bakan Memişoğlu kül yutmadı! Sigarayı bırakmaya yanaşmayan vatandaşı terleten anlar
20:01 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu
17:50 Sıcak havaya dayanamayan pehlivan Murat Gonca, er meydanında baygınlık geçirdi Sıcak havaya dayanamayan pehlivan Murat Gonca, er meydanında baygınlık geçirdi
17:12 Bizim Çocuklar’dan mesaj var Samet’in paylaşımını görmeniz lazım Bizim Çocuklar'dan mesaj var! Samet'in paylaşımını görmeniz lazım
16:38 Zekeriya Yapıcıoğlu, HÜDA PAR Genel Başkanlığına yeniden seçildi Zekeriya Yapıcıoğlu, HÜDA PAR Genel Başkanlığına yeniden seçildi
16:35 13 yaşındaki Yağız, dünyanın en iyi satranç oyuncusu Magnus Carlsen’i mat etti 13 yaşındaki Yağız, dünyanın en iyi satranç oyuncusu Magnus Carlsen'i mat etti
16:11 Aslı Enver’in kızı Elay 1 yaşında Doğum günü kutlamasından en özel anları paylaştı Aslı Enver'in kızı Elay 1 yaşında! Doğum günü kutlamasından en özel anları paylaştı
15:03 Markette büyük panik İş insanı Nihat Karaaslan’ın vurulma anı görüntüsü ortaya çıktı Markette büyük panik! İş insanı Nihat Karaaslan'ın vurulma anı görüntüsü ortaya çıktı
14:40 Milliler Berlin’den ayrıldı Hakan Çalhanoğlu, gördüğü destek karşısında gözyaşlarını zor tuttu Milliler Berlin'den ayrıldı! Hakan Çalhanoğlu, gördüğü destek karşısında gözyaşlarını zor tuttu
14:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştiri oklarının hedefindeki Montella’ya sahip çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştiri oklarının hedefindeki Montella'ya sahip çıktı
13:38 Almanlar Ferdi’ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu Almanlar Ferdi'ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu
13:28 Avrupa Bizim Çocuklar’ı konuşuyor Manşetlerden biri Almanları kızdıracak Avrupa Bizim Çocuklar'ı konuşuyor! Manşetlerden biri Almanları kızdıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2024 21:14:01. #1.11#
SON DAKİKA: 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement