7 milyon euroya anlaşma yakın! Fenerbahçe, Portekizli hoca için gün sayıyor - Son Dakika
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7 milyon euroya anlaşma yakın! Fenerbahçe, Portekizli hoca için gün sayıyor

25.04.2022 18:19
7 milyon euroya anlaşma yakın! Fenerbahçe, Portekizli hoca için gün sayıyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'la yüz yüze görüştü. Deneyimli teknik direktörle yapılan görüşmeler olumlu geçti. İmzalar atılırsa Portekizli hoca ve ekibinin maliyeti 7 milyon euroyu bulacak.

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon İsmail Kartal'la yola devam edilme ihtimali şu an için zayıf gözüküyor. Başkan Ali Koç, Jorge Jesus'la yüz yüze görüştü. İlk temasın olumlu geçtiği belirtiliyor.

7 milyon euroya anlaşma yakın! Fenerbahçe, Portekizli hoca için gün sayıyor

7 MİLYON EURO

67 yaşındaki teknik direktörün maaşı 5 milyon euro seviyelerinde. Ekibine dağıtılacak ücret ise 2 milyon euro. İmzaların atılması halinde Jesus'un Fenerbahçe'ye maliyeti 7 milyon euroyu bulacak.

HANGİ KUPALARI KAZANDI?

Deneyimli teknik direktör 3 kez Portekiz şampiyonluğu, 6 kez Portekiz Lig Kupası, 1 kez Brezilya Kupası, 1 Brezilya Süper Kupası, 1 Libertadores, 1 Sudamericana, 2 kez Portekiz Süper Kupası ve 1 kez Suudi Arabistan Süper Kupası zaferi yaşadı. Sporting, Benfica, Braga, Flamengo gibi önemli takımlarda görev yaptı.

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Son Dakika Spor 7 milyon euroya anlaşma yakın! Fenerbahçe, Portekizli hoca için gün sayıyor - Son Dakika


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