7. Uluslararası Edirne Maratonu, yarın yapılacak - Son Dakika

Edirne'de, yarın düzenlenecek 7. Uluslararası Edirne Maratonu'nda bin 22 atlet koşacak.

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla gerçekleşecek maraton öncesi atletlere, başlangıç ve bitiş noktası olan Karaağaç'taki Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde sporcu kitleri dağıtıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Yasin Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, federasyon olarak maratona tam destek verdiklerini söyledi.

Edirne'nin önemli spor organizasyonlarına ev sahipliği yaptığını belirten Taş, "Federasyon olarak Edirne Maratonu'nun bilinirliğini daha da artırmak ve uluslararası hale getirmek istiyoruz. Bu anlamda potansiyeli çok yüksek bir şehir. Balkan ülkelerine çok yakın. Edirne Maratonu'nun sınırları aşan bir maraton olma özelliği var. Önümüzdeki dönemde bu etkinliği iki ya da üç ülkenin birlikte yaptığı bir konuma getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Önder Akdağ da maraton için tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade etti.

Sporculara başarı dileyen Akdağ, "2022 Edirne Yılı'na ithafen maratonda bin 22 atlet koşacak. Ülkemiz ve şehrimiz için güzel bir organizasyon olacak." diye konuştu.

Maraton, yarın sabah 09.00'da start alacak.