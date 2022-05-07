7. Uluslararası Edirne Maratonu, yarın yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

7. Uluslararası Edirne Maratonu, yarın yapılacak

07.05.2022 16:06
7. Uluslararası Edirne Maratonu, yarın yapılacak

Edirne'de, yarın düzenlenecek 7. Uluslararası Edirne Maratonu'nda bin 22 atlet koşacak.

Edirne'de, yarın düzenlenecek 7. Uluslararası Edirne Maratonu'nda bin 22 atlet koşacak.

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla gerçekleşecek maraton öncesi atletlere, başlangıç ve bitiş noktası olan Karaağaç'taki Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde sporcu kitleri dağıtıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Yasin Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, federasyon olarak maratona tam destek verdiklerini söyledi.

Edirne'nin önemli spor organizasyonlarına ev sahipliği yaptığını belirten Taş, "Federasyon olarak Edirne Maratonu'nun bilinirliğini daha da artırmak ve uluslararası hale getirmek istiyoruz. Bu anlamda potansiyeli çok yüksek bir şehir. Balkan ülkelerine çok yakın. Edirne Maratonu'nun sınırları aşan bir maraton olma özelliği var. Önümüzdeki dönemde bu etkinliği iki ya da üç ülkenin birlikte yaptığı bir konuma getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Önder Akdağ da maraton için tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade etti.

Sporculara başarı dileyen Akdağ, "2022 Edirne Yılı'na ithafen maratonda bin 22 atlet koşacak. Ülkemiz ve şehrimiz için güzel bir organizasyon olacak." diye konuştu.

Maraton, yarın sabah 09.00'da start alacak.

YORUMLAR
500
Edirne'den kısa kısa Edirne'den kısa kısa Trakya Üniversitesinde 'macera yarışı' düzenlendi Trakya Üniversitesinde 'macera yarışı' düzenlendi

Güzel Sanatlar Fakültesi, Trakya Üniversitesi, gençlik, Edirne, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 7. Uluslararası Edirne Maratonu, yarın yapılacak - Son Dakika


Son Dakika
16:07 Anneler Günü, Antalya'ya bereketiyle geldi! Tam 33 ülkeye 70 milyon dallık çiçek ihraç edildi
16:03 Fenerbahçe taraftarını üzen haberi Ali Koç bizzat verdi: Arda Güler sezonu kapattı
15:55 Survivvor'dan sakatlanarak elenen Merve Aydın'ın ailesine kavuşma anları
15:52 Muhtar, koyun otlatma kavgasının kurbanı oldu: Göçerler tarlasına girdikleri muhtarı öldürdü
15:50 Ümit Özdağ bugün de formunda: Soylu'ya "konum atarım, ne zaman nerede istersen" diye meydan okudu
15:47 Cübbeli Ahmet, HDP seçmenlerine "elleri kurusun" diye beddua etti ve "HDP'ye oy verenleri vatandaşlıktan çıkarın" dedi
15:21 NASA evrenin gizemli sesini kaydedip, yayınladı: İşte Perseus karadeliğinin sesi
15:06 Estetikle bambaşka birine dönüşen fenomen Mika Raun takipçilerine isyan etti: Ay yeter ya
15:03 İç çamaşırsız hırka giyen Aslı Bekiroğlu, kıyafetine aldırış etmeden zıplaya zıplaya dans etti
14:36 Aleyna Tilki yaptığı twerkle yine gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 16:13:44. #1.13#
SON DAKİKA: 7. Uluslararası Edirne Maratonu, yarın yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement