8 aylık ayrılık yaradı! Torreira ve Devrim Özkan ayna karşısında aşka geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

8 aylık ayrılık yaradı! Torreira ve Devrim Özkan ayna karşısında aşka geldi

Geniş Video İzle

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ve oyuncu Devrim Özkan, 8 aylık ayrılık sonrası aşklarına ikinci bir şans verdi. Özkan, Torreira'yı izlemek için gittiği maç sonrasında aşklarının dolu dizgin devam ettiğini gösteren bir fotoğraf paylaştı.

02.09.2024 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile güzel oyuncu Devrim Özkan ilişkilerini geçtiğimiz ocak ayında bitirme kararı almıştı. 8 ay önce ayrılık kararı alan Devrim Özkan ile Lucas Torreira barıştı.

AŞKA GELDİLER

Geçtiğimiz günlerde sevgilisini izlemek için maça da giden Özkan aşk pozlarını paylaştı. Torreira ile Özkan'ın ikinci bir şans verdikleri aşkları dolu dizgin devam ediyor. Aşıklar son olarak öpüştükleri bir anı paylaştı.

Her iki isim de sosyal medya hesabından birbirlerine sarıldıkları bir fotoğrafı paylaşırken Torreira, İspanyolca'da 'hayatım' anlamına gelen 'Mi vida' notunu fotoğrafa düştü.

8 aylık ayrılık yaradı! Torreira ve Devrim Özkan ayna karşısında aşka geldi
8 aylık ayrılık yaradı! Torreira ve Devrim Özkan ayna karşısında aşka geldi

Lucas Torreira, Devrim Özkan, Galatasaray, Spor, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 8 aylık ayrılık yaradı! Torreira ve Devrim Özkan ayna karşısında aşka geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Bayram Yavuz: Para varsa birleşme var, yoksa kim takar Torreira tı Oliviear a yı. 38 3 Yanıtla
  • tahir akgul: Ucuz aşklar. Adam sıkılınca 1-2 aya kızımızı da hoop bir başkası ile sarmaş dolaş görürüz. Ama parası olacak adamın o kesin. 20 2 Yanıtla
  • Ahmet Seven: son dakika magazin haberleri olmuş sayfa 6 0 Yanıtla
  • Serdar Erişen: Gıdene kadar yer olan kıza olur sonra kızda ondan ona gezer durur aşkı bulacam dıye ?? 3 0 Yanıtla

11:26 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası adliyeye sevk edildi 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi
11:08 ABD’li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi Resmen uçuşa geçecek ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek
09:52 Bu acının tarifi yok Ahu Tuğba’nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı
09:47 AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı Emekli maaşları için yeni sistem önerisi AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi
18:32 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye’den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye'den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır
18:13 Semih Güler, Tümer Metin’in eleştirilerine yanıt verdi Semih Güler, Tümer Metin'in eleştirilerine yanıt verdi
17:47 Gurme Vedat Milor trafik kazasında ölümden döndü: Emniyet kemeri takmasam benim için daha kötü olabilirdi Gurme Vedat Milor trafik kazasında ölümden döndü: Emniyet kemeri takmasam benim için daha kötü olabilirdi
16:58 Carlo Ancelotti, Arda Güler’in mevkisini değiştirdi Carlo Ancelotti, Arda Güler'in mevkisini değiştirdi
16:27 Diyarbakır’da kayıp kız çocuğu Narin’i arama çalışmaları sürüyor Diyarbakır'da kayıp kız çocuğu Narin'i arama çalışmaları sürüyor
16:16 Napoli’nin yeni transferi David Neres’e silahlı soygun şoku Napoli'nin yeni transferi David Neres'e silahlı soygun şoku
15:59 CHP lideri Özel: ’’Mustafa Kemal’in askerleriyiz’’ diyenleri hedefe koymaya kalkanları affetmeyeceğiz CHP lideri Özel: ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' diyenleri hedefe koymaya kalkanları affetmeyeceğiz
15:40 Kanser tedavisi gören hasta otomobilinde ölü bulundu Kanser tedavisi gören hasta otomobilinde ölü bulundu
15:33 Öldüğü iddialarına ünlü oyuncu İlyas Salman’dan kapak gibi yanıt Öldüğü iddialarına ünlü oyuncu İlyas Salman'dan kapak gibi yanıt
15:32 Galatasaraylı Mauro Icardi’nin sakatlık durumu açıklandı Galatasaraylı Mauro Icardi'nin sakatlık durumu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 11:55:25. #1.11#
SON DAKİKA: 8 aylık ayrılık yaradı! Torreira ve Devrim Özkan ayna karşısında aşka geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement