8. Neşet Ertaş 3 Bant Bilardo Şampiyonası başladı - Son Dakika
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8. Neşet Ertaş 3 Bant Bilardo Şampiyonası başladı

13.08.2022 14:18

Kırşehir'de 8. Neşet Ertaş 3 Bant Bilardo Şampiyonası 73 sporcunun katılımıyla başladı.

Kırşehir'de 8. Neşet Ertaş 3 Bant Bilardo Şampiyonası 73 sporcunun katılımıyla başladı.

Ankara, Konya, Kayseri, İstanbul, Samsun, Çorum, Mersin, İzmir, Niğde'nin de araların bulunduğu 21 ilden 73 sporcu, özel bir bilardo salonundaki şampiyonada mücadele ediyor.

Bilardo İl Temsilcisi Ferdi Aşıroğlu, gazetecilere, etkinliğe ilginin yoğun olduğunu söyledi.

Aşıroğlu, "Bu organizasyon Ahilik Haftası'nda yapılırsa daha geniş kapsamlı ve ödülü daha yüksek olursa fazlasıyla ses getirecektir. Kırşehir'in de tanıtımı olacaktır." dedi.

Bu yıl nisan ayında İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası'nda birinci gelen Burak Haşhaş ise "Bilardo matematik, geometri ve fiziğin birleştiği bir spor dalıdır. Aynı zamanda fiziksel ve zihinsel gelişime katkı sağlar. Ben gençlere özellikle bilardoyu tavsiye ediyorum. Gençlerin ilgisinin artmasını bekliyorum." dedi.

2018 yılında Gençler Türkiye Şampiyonası birincisi Alptekin Canözkan da Kayseri'den geldiğini ve yaklaşık 10 yıldır bilardo sporu yaptığını belirterek, 73 sporcuyla mücadele edeceklerini, şampiyonanın ileriki yıllarda daha büyük organizasyonlarla gerçekleşmesini temenni ettiğini söyledi.

Şampiyona yarın sona erecek.

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Kaynak: AA

Neşet Ertaş, Kırşehir, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 8. Neşet Ertaş 3 Bant Bilardo Şampiyonası başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 8. Neşet Ertaş 3 Bant Bilardo Şampiyonası başladı - Son Dakika
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