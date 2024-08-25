Premier Lig'de tarihe geçen maç! Chelsea, Wolverhampton'ı 6-2 yendi - Son Dakika
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Spor

Premier Lig'de tarihe geçen maç! Chelsea, Wolverhampton'ı 6-2 yendi

Premier Lig\'de tarihe geçen maç! Chelsea, Wolverhampton\'ı 6-2 yendi

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında Wolverhampton'ı deplasmanda 6-2 mağlup etti. konuk takımda Madueke hat-trick yaptı, Cole Palmer ise karşılaşmayı 1 gol, 3 asistle tamamladı. İngiliz yıldız, Fabregas'tan sonra (2016) Chelsea'de bir maçta 3 asist yapan ilk futbolcu oldu. Yeni teknik direktörü Enzo Maresca ile ligde ilk kez kazanan Chelsea'de yeni transfer Joao Felix de oyuna sonradan girerek siftah yaptı.

25.08.2024 18:12
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Chelsea, İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında Wolverhampton ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Molineux'ta oynanan ve tam 8 golün atıldığı karşılaşmadan 6-2'lik skorla galip ayrılan taraf Chelsea oldu.

İLK DEVREDE 4 GOL ATILDI

Chelsea, Nicolas Jackson'ın henüz 2. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Wolverhampton'da Matheus Cunha 27. dakikada durumu 1-1 yaptı. Chelsea'nin yıldız ismi Cole Palmer, 45'te takımını bir kez daha öne taşıdı. Wolverhampton ilk yarının uzatma dakikalarında Jörgen Strand Larsen ile bir gol daha buldu ve devreye 2-2 ile gitti.

Premier Lig'de tarihe geçen maç! Chelsea, Wolverhampton'ı 6-2 yendi

MADUEKE'DEN HAT-TRICK

Chelsea, ikinci yarıda Madueke ile adeta fırtına gibi esti. Madueke, 49, 58 ve 63. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı ve maçı bir anda 5-2'ye taşıdı.

COLE PALMER 8 SENE SONRA BİR İLKİ BAŞARDI

Madueke'nin 3 golünde de asistler Cole Palmer'den geldi. İngiliz yıldız, Fabregas'tan sonra (2016) Chelsea'de bir maçta 3 asist yapan ilk futbolcu oldu.

Premier Lig'de tarihe geçen maç! Chelsea, Wolverhampton'ı 6-2 yendi

FELIX SİFTAH YAPTI

Chelsea'de yeni transfer Joao Felix, sonradan oyuna dahil oldu. Portekizli yıldız, 80. dakikada takımının altıncı golünü attı. Maçta başka gol olmadı ve Chelsea, deplasmandan 6-2'lik galibiyetle ayrıldı.

MARESCA İLE İLK GALİBİYET

Bu sonucun ardından Chelsea, yeni teknik direktörü Enzo Maresca ile ligde ilk kez kazandı ve puanını 3 yaptı. Wolverhampton, ligde ilk iki hafta sonunda puanla tanışamadı. Premier Lig'in bir sonraki haftasında Chelsea, sahasında Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek. Wolverhampton, Nottingham Forest deplasmanına gidecek.

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Son Dakika Spor Premier Lig'de tarihe geçen maç! Chelsea, Wolverhampton'ı 6-2 yendi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Bayram Yavuz: Bravo Chelsea. Liverpool bunu beğenmedi :) 2 0 Yanıtla

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