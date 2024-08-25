Premier Lig\'de tarihe geçen maç! Chelsea, Wolverhampton\'ı 6-2 yendi

Spor

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında Wolverhampton ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Molineux'ta oynanan ve tam 8 golün atıldığı karşılaşmadan 6-2'lik skorla galip ayrılan taraf Chelsea oldu.

İLK DEVREDE 4 GOL ATILDI

Chelsea, Nicolas Jackson'ın henüz 2. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Wolverhampton'da Matheus Cunha 27. dakikada durumu 1-1 yaptı. Chelsea'nin yıldız ismi Cole Palmer, 45'te takımını bir kez daha öne taşıdı. Wolverhampton ilk yarının uzatma dakikalarında Jörgen Strand Larsen ile bir gol daha buldu ve devreye 2-2 ile gitti.

MADUEKE'DEN HAT-TRICK

Chelsea, ikinci yarıda Madueke ile adeta fırtına gibi esti. Madueke, 49, 58 ve 63. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı ve maçı bir anda 5-2'ye taşıdı.

COLE PALMER 8 SENE SONRA BİR İLKİ BAŞARDI

Madueke'nin 3 golünde de asistler Cole Palmer'den geldi. İngiliz yıldız, Fabregas'tan sonra (2016) Chelsea'de bir maçta 3 asist yapan ilk futbolcu oldu.

FELIX SİFTAH YAPTI

Chelsea'de yeni transfer Joao Felix, sonradan oyuna dahil oldu. Portekizli yıldız, 80. dakikada takımının altıncı golünü attı. Maçta başka gol olmadı ve Chelsea, deplasmandan 6-2'lik galibiyetle ayrıldı.

MARESCA İLE İLK GALİBİYET

Bu sonucun ardından Chelsea, yeni teknik direktörü Enzo Maresca ile ligde ilk kez kazandı ve puanını 3 yaptı. Wolverhampton, ligde ilk iki hafta sonunda puanla tanışamadı. Premier Lig'in bir sonraki haftasında Chelsea, sahasında Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek. Wolverhampton, Nottingham Forest deplasmanına gidecek.