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86. Büyük Atatürk Koşusu'nda dereceye girenlere ödülleri verildi - Son Dakika

86. Büyük Atatürk Koşusu'nda dereceye girenlere ödülleri verildi

27.12.2021 16:48
86. Büyük Atatürk Koşusu'nda dereceye girenlere ödülleri verildi

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 86. Büyük Atatürk Koşusu'nda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 86. Büyük Atatürk Koşusu'nda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen ödül töreni, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, güzel bir yarışı geride bıraktıklarını belirterek, organizasyonun yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi.

Kadınlarda Fenerbahçe Spor Kulübünden Burcu Subatan 33,20'lik derecesiyle birinci olurken, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübünden Sümeyye Erol 34,17 derecesiyle ikinci, Beşiktaş'tan Ezgi Kaya 34,38'lik derecesiyle üçüncü sırayı aldı.

Erkeklerde TSK Spor Gücü'nden Cihat Ulus 29,16'lık derecesiyle birinci sırada yarışı tamamladı. Yine TSK Spor Gücü sporcularından Saffet Elkatmış 29,51 derecesiyle ikinci, Kırıkkale'den katılan Bahattin Üney de 29,54'lük derecesiyle üçüncü sırada yarışı bitirdi.

Sporculara madalya ve ödülleri protokol üyelerince verildi.

Törene, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, federasyonun yönetim kurulu üyeleri, sporcular ve diğer ilgiler katıldı.

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Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal Marşı, Ankaraspor, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 86. Büyük Atatürk Koşusu'nda dereceye girenlere ödülleri verildi - Son Dakika Spor


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