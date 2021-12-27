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86'ncı Büyük Atatürk Koşusu'nun ödül töreni düzenlendi - Son Dakika

86'ncı Büyük Atatürk Koşusu'nun ödül töreni düzenlendi

27.12.2021 16:40
86'ncı Büyük Atatürk Koşusu'nun ödül töreni düzenlendi

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102'nci yılı sebebiyle 86'ncı kez düzenlenen Büyük Atatürk Koşusu'nu kazanan atletler madalya ve kupalarını aldı.

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102'nci yılı sebebiyle 86'ncı kez düzenlenen Büyük Atatürk Koşusu'nu kazanan atletler madalya ve kupalarını aldı.

Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Dikmen Keklikpınarı'ndan saat 14.00'de başlayan ve Ankara Tren Garı'nda sona eren 10.8 kilometrelik yarışta kadınlarda Burcu Subatan, erkeklerde Cihat Ulus ipi göğüsleyen isimler oldu.

Yarışın kadınlar kategorisinde 33.20'lik derecesi ile birinci Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Burcu Subatan, ikinci 34.17'lik derecesi ile Bursa Büyükşehir Belediye Spor'dan Sümeyye Erol, üçüncü 34.38'lik derecesi ile Beşiktaş Spor Kulübü'nden Ezgi Kaya oldu. Sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik verdi. Erkeklerde ise 29.16'lık derecesi ile birinci TSK Spor Gücü'nden Cihat Ulus olurken, ikinci 29.51'lik derecesi ile TSK Spor Gücü'nden Saffet Elkatmış, üçüncü ise 29.54'lük derecesi ile Kırıkkale'den Bahattin Üney oldu.

Tören Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Sekreteri Abdullah Albunar, TAF Yönetim Kurulu üyeleri ve sporcular katıldı. Sporculara madalya ve ödüllerin verilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çektirilerek tören sona erdi.

- Ankara
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Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, Ulus, TSK, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 86'ncı Büyük Atatürk Koşusu'nun ödül töreni düzenlendi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: 86'ncı Büyük Atatürk Koşusu'nun ödül töreni düzenlendi - Son Dakika
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