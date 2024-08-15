88. dakikada oyuna almıştı! Ancelotti'nin Arda Güler'e söylediği sözler ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

88. dakikada oyuna almıştı! Ancelotti'nin Arda Güler'e söylediği sözler ortaya çıktı

Geniş Video İzle

UEFA Süper Kupa Finali'nde Real Madrid, Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek 6 kez kupayı müzesine götürdü. Mücadele sonrası Carlo Ancelotti'nin 88. dakikada oyuna aldığı Arda Güler'e neler söylediği ortaya çıktı.

15.08.2024 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Süper Kupa Finali'nde Real Madrid, Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Maçın 88. dakikasında oyuna dahil olan Arda Güler ile Carlo Ancelotti'nin maç sonrası yaptığı görüşme dikkat çekti.

KUPAYI REAL ALDI

Valverde ve Mbappe'nin golleriyle Real Madrid, Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Maçın ardından ise Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'le yaptığı görüşme dikkatlerden kaçmadı.

ANCELOTTİ'NİN ARDA'YA NE DEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Defensa Central'de yer alan habere göre İtalyan teknik adam Süper Kupa'da yalnızca birkaç dakika süre alan Arda Güler'e sezonun devamında bu durumun böyle devam etmeyeceğini ve daha fazla süre bulacağını belirtti. Ayrıca Mallorca maçında da daha fazla oynama şansı bulacağını çünkü bunu hak ettiğini dile getirdi.

88. dakikada oyuna almıştı! Ancelotti\'nin Arda Güler\'e söylediği sözler ortaya çıktı

Carlo Ancelotti, Real Madrid, Arda Güler, Süper Kupa, La Liga, Sözler, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 88. dakikada oyuna almıştı! Ancelotti'nin Arda Güler'e söylediği sözler ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ferhat eser: git söyle onlara yeğen BEŞİKTAŞ bu sene uefa kupasını alacak demiştir 20 43 Yanıtla
  • Orçun Kömür: Ferhat başını alır 29 7 Yanıtla
  • Savaş Özcan: Don Vito Ancelotti 2 1 Yanıtla

12:16 Makam arasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi Makam arasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi
12:05 Tunç Soyer, CHP’ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı Tunç Soyer, CHP'ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı
11:44 HGS ücretlerine dev zam Yeni tarife pazartesi gününden itibaren geçerli olacak HGS ücretlerine dev zam! Yeni tarife pazartesi gününden itibaren geçerli olacak
10:16 Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler İşte tüm merak edilenler Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler? İşte tüm merak edilenler
10:00 Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu
18:44 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
17:57 Atla kaçan firari hükümlüye nefes kesen operasyon Atla kaçan firari hükümlüye nefes kesen operasyon
17:42 İzinli çıktığı cezaevine geri dönmeyen firari denizin ortasında yakalandı İzinli çıktığı cezaevine geri dönmeyen firari denizin ortasında yakalandı
17:38 İYİ Parti’den AK Parti’ye geçen Seyithan İzsiz: Tekrardan yuvamda olmanın mutluluğunu yaşıyorum İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Seyithan İzsiz: Tekrardan yuvamda olmanın mutluluğunu yaşıyorum
17:18 Hüngür hüngür ağlayarak girdiği cezaevinde yaptıklarıyla “Hanımağa“ oldu Hüngür hüngür ağlayarak girdiği cezaevinde yaptıklarıyla "Hanımağa" oldu
17:18 Fransa’da 2 savaş uçağı havada çarpıştı Fransa'da 2 savaş uçağı havada çarpıştı
17:14 Canlı yayında deniz aslanları tarafından öpülen kadın muhabir gülme krizine girdi Canlı yayında deniz aslanları tarafından öpülen kadın muhabir gülme krizine girdi
16:41 Yaralılar konuştu Maskeli saldırganın bıçağı saplarken söyledikleri insanı çıldırtır Yaralılar konuştu! Maskeli saldırganın bıçağı saplarken söyledikleri insanı çıldırtır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 12:56:25. #1.12#
SON DAKİKA: 88. dakikada oyuna almıştı! Ancelotti'nin Arda Güler'e söylediği sözler ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement