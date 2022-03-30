9. kez Avrupa şampiyonu olan Taha Akgül: "Rekorumu geliştirdim" - Son Dakika
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9. kez Avrupa şampiyonu olan Taha Akgül: "Rekorumu geliştirdim"

30.03.2022 22:28
9. kez Avrupa şampiyonu olan Taha Akgül: "Rekorumu geliştirdim"

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya elde eden Taha Akgül, "9. kez altın madalya aldım. Hamdolsun tarihi bir rekor. Kendi rekorumu geliştirdim." dedi.

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya elde eden Taha Akgül, "9. kez altın madalya aldım. Hamdolsun tarihi bir rekor. Kendi rekorumu geliştirdim." dedi.

Final karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Taha, 9. Avrupa şampiyonluğunu elde ettiği için çok gururlu olduğunu söyledi.

Finalde Gürcü Geno Petriashvili'yi 5-2 yenen Taha, "Gerçekten çok zor müsabaka geçti. Kondisyon olarak kanımın son damlasına kadar savaştım." dedi.

"Avrupa şampiyonalarında 9'da 9 yaptım." diyen milli güreşçi, şu ifadeleri kullandı:

"Gürcü rakibimle maçın zor geçeceği belliydi, kafa kafaya geçti. 5-2 üstünlükle 9. kez altın madalya aldım. 2016'da sakatlığım vardı, onu saymıyorum, maçtan çekildim. Hamdolsun tarihi bir rekor. Kendi rekorumu geliştirdim. Dua edenlere çok teşekkür ediyorum. Milli takım hocalarımız olsun, herkesin emeği var. Herkese tek tek teşekkür ediyorum."

Tokyo 2020'de bronz alan Taha Akgül, 2024 Paris Olimpiyatları'nda şampiyon olmak istediğini vurgulayarak, "Hedef, Paris 2024. 1,5 yıl var, çok kısa bir süre. Bu form durumumuzu korursak neden altın madalya olmasın. Hedefimiz orada da altın madalyaya ulaşabilmek." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor 9. kez Avrupa şampiyonu olan Taha Akgül: 'Rekorumu geliştirdim' - Son Dakika


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