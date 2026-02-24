90+11'de gol yiyen Fenerbahçe 7 yıl sonra ilki yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

90+11'de gol yiyen Fenerbahçe 7 yıl sonra ilki yaşadı

Haberin Videosunu İzleyin
90+11\'de gol yiyen Fenerbahçe 7 yıl sonra ilki yaşadı
24.02.2026 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
90+11\'de gol yiyen Fenerbahçe 7 yıl sonra ilki yaşadı
Haber Videosu

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, 90+5'te öne geçmesine rağmen 90+11'de gol yiyerek önemli bir fırsatı kaçırdı. Bu beraberlikle Fenerbahçe, bu sezonki beraberlik sayısını 8'e çıkardı ve 2018-19 sezonundan bu yana en fazla beraberlik yaşadığı sezonu geçti. Bu sonuçla Fenerbahçe, toplamda 16 puanı sahada bırakmış oldu.

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.

90+11'DE GELEN ŞOK

Sarı-lacivertliler, 90+5'te Asensio'nun golüyle öne geçmesine rağmen 90+11'de Allevinah'ın golüne engel olamadı. Şampiyonluk yarışındaki rakibi Galatasaray'ın Konyaspor'a kaybettiği haftada Fenerbahçe, önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

EN FAZLA BERABERLİK 2018-19'DAN BU YANA

Kasımpaşa beraberliğiyle bu sezonki eşitlik sayısını 8'e çıkaran Fenerbahçe, 10 beraberlik aldığı 2018-19 sezonundan bu yana en fazla beraberlik yaşadığı sezonu geçiriyor. Mağlubiyet yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, 8 beraberlikle toplam 16 puanı sahada bıraktı.

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 90+11'de gol yiyen Fenerbahçe 7 yıl sonra ilki yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk futbol tarihine geçen galibiyet 10-0 yendiler Türk futbol tarihine geçen galibiyet! 10-0 yendiler
Aşırı yüklü kamyon kayarak iki aracı biçti o anlar kamerada Aşırı yüklü kamyon kayarak iki aracı biçti; o anlar kamerada
Tek hayali Galatasaray’da oynamak olan Afrikalı gence bakar mısınız Tek hayali Galatasaray'da oynamak olan Afrikalı gence bakar mısınız
Uçurumdaki cesedin sırrı çözüldü En yakınları gözaltında Uçurumdaki cesedin sırrı çözüldü! En yakınları gözaltında
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Başını ezelim’’ dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Başını ezelim'' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
Uçağa alınmayınca köpeğini havalimanında bırakan yolcu tutuklandı Uçağa alınmayınca köpeğini havalimanında bırakan yolcu tutuklandı
“Babam üniversite okuduğumu sanıyor“ diyen genç kızdan pes dedirten sözler "Babam üniversite okuduğumu sanıyor" diyen genç kızdan pes dedirten sözler

10:26
Amedspor’a hayat veren Felix Afena Gyan: Her biji Amedspor
Amedspor'a hayat veren Felix Afena Gyan: Her biji Amedspor
10:01
Fener taraftarını gece uyutmayan görüntü
Fener taraftarını gece uyutmayan görüntü
09:51
Tam Çin işkencesi İstanbul’da öldürülen iş insanına yaptıkları inanılmaz
Tam Çin işkencesi! İstanbul'da öldürülen iş insanına yaptıkları inanılmaz
09:47
Pedofil milyarderin uçağı bakın hangi ülkede bulundu
Pedofil milyarderin uçağı bakın hangi ülkede bulundu
08:54
Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor Evleri bile ayırdılar
Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor! Evleri bile ayırdılar
08:40
Tüm dünyaya yetecek altın keşfedildi Ülkeyi ihya edecek dev rezerv
Tüm dünyaya yetecek altın keşfedildi! Ülkeyi ihya edecek dev rezerv
08:34
Ölüm mangasını yönetiyor Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 10:40:48. #.0.4#
SON DAKİKA: 90+11'de gol yiyen Fenerbahçe 7 yıl sonra ilki yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.