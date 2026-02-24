90+11\'de gol yiyen Fenerbahçe 7 yıl sonra ilki yaşadı

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.
Sarı-lacivertliler, 90+5'te Asensio'nun golüyle öne geçmesine rağmen 90+11'de Allevinah'ın golüne engel olamadı. Şampiyonluk yarışındaki rakibi Galatasaray'ın Konyaspor'a kaybettiği haftada Fenerbahçe, önemli bir fırsatı değerlendiremedi.
Kasımpaşa beraberliğiyle bu sezonki eşitlik sayısını 8'e çıkaran Fenerbahçe, 10 beraberlik aldığı 2018-19 sezonundan bu yana en fazla beraberlik yaşadığı sezonu geçiriyor. Mağlubiyet yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, 8 beraberlikle toplam 16 puanı sahada bıraktı.
