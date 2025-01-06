90+4\'te penaltı kaçıran Dzeko beklemediği bir şey yaşadı

süleyman hakan gökşen:

maç 1-1 olsaydı yine alkışlanır mıydı? biraz gerçekçi olmak lazım, böyle penaltı mı atılır? terbiyesizlik..sonra da yok GS kollanıyormuş, yok FB ye karşı cephe kurulmuş falan filan, GS ın oyunu ortada, kollanıyorsa oyunu da çok iyi..