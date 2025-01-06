90+4'te penaltı kaçıran Dzeko beklemediği bir şey yaşadı - Son Dakika
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90+4'te penaltı kaçıran Dzeko beklemediği bir şey yaşadı

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Fenerbahçe'nin Hatayspor'u 2-1 yendiği Süper Lig'in 18. hafta maçında yıldız futbolcu Edin Dzeko, 90+4. dakikada penaltı atışından yararlanamamasına rağmen taraftarlardan alkış aldı. Yıldız golcüyü Jose Mourinho'da alkışladı. O anlar çok konuşuldu.

06.01.2025 09:14  Güncelleme: 09:42
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Süper Lig'in 18. haftasında Jose Mourinho'nun ekibi Fenerbahçe evinde Yılmaz Bal'ın yönetimindeki Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

DZEKO PENALTI KAÇIRDI

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Edin Dzeko, sarı-lacivertlilerin Hatayspor'u 2-1 yendiği maçın son dakikasında penaltıda yararlanamadı. Dakikalar 90+4'ü gösterdiğinde yıldız futbolcu penaltıyı dışarı attı.

ALKIŞ ALDI

Maça damga vuran an ise penaltıyı kaçıran Dzeko'nun taraftarlardan alkış alması oldu. Zaman zaman diğer futbolcuları ıslıklayan sarı-lacivertli taraftarlar penaltı kaçıran Dzeko'ya destek olmaya devam etti. Yıldız golcüyü Jose Mourinho'da alkışladı. O anlar çok konuşuldu.

90+4\'te penaltı kaçıran Dzeko beklemediği bir şey yaşadı

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Edin Dzeko, Hatayspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 90+4'te penaltı kaçıran Dzeko beklemediği bir şey yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • süleyman hakan gökşen:
    maç 1-1 olsaydı yine alkışlanır mıydı? biraz gerçekçi olmak lazım, böyle penaltı mı atılır? terbiyesizlik..sonra da yok GS kollanıyormuş, yok FB ye karşı cephe kurulmuş falan filan, GS ın oyunu ortada, kollanıyorsa oyunu da çok iyi.. 5 2 Yanıtla
  • Ahmet yasin Şimşek:
    3,5 gol üstüne yatırılan milyonlarca dolar bahis bürolarına kaldı maçta bariz şekilde şike vardı ancak taraftar olanlar nasıl olsa durumu cakmayacak. 1 0 Yanıtla
  • Anon Abcc:
    İki dk önceki pozisyonda gidemedi bitik bence el nesri almalıydı penaltiyi 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 90+4'te penaltı kaçıran Dzeko beklemediği bir şey yaşadı - Son Dakika
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