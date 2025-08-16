90+4\'te penaltı kaçtı! Fenerbahçe sezona kayıpla başladı

Muhammedd:

başarı kazanma çabaları sadece federasyonun yerli hakemleriyle yürümek ve mağduru oynamak. yalanlar, ifitiralar, hileler... ve sonuç lnetlenmiş gibi her sezon herkesin şampiyonluklarını izliyorlar :) mesela Kayseri'de 9 eksik gelmiş çocukları yenemiyorsun, her sene öyle şeyler oluyor ki ilahi işaretleri ANLAMIYORLAR ve aynı hileli yollara başvurmaya devam ediyorlar... :) ALLAH var tabii, "..., oysa onlar tuzak kurdukça ALLAH da onların tuzaklarına karşılık verecektir." :)