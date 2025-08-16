90+4'te penaltı kaçtı! Fenerbahçe sezona kayıpla başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

90+4'te penaltı kaçtı! Fenerbahçe sezona kayıpla başladı

90+4\'te penaltı kaçtı! Fenerbahçe sezona kayıpla başladı
16.08.2025 23:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in ikinci hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. Göztepe, Juan'ın kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı. Fenerbahçe'de Talisca, 90+4'te penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Trendyol Süper Lig'in ikinci hafta maçında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 berabere bitti.

GÖZTEPE ÜST ÜSTE GOLE YAKLAŞTI

14. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Olaitan'ın sol kanattan yaptığı ortada defanstan seken topu altıpas içerisinde önünde bulan Bokele'nin vuruşunda, meşin yuvarlak Fenerbahçeli Brown'a çarpıp taca çıktı. 23. dakikada Göztepe'de ceza saha sağ önünden Olaitan'ın kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı, kaleci İrfan Can Eğribayat kornere çeldi.

SAVUNMA GOLÜ ENGELLEDİ

37. dakikada Göztepe bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahası sol çizgisi üzerinden topla buluşan Olaitan'ın Janderson ile verkaç yaptıktan sonra ceza sahası içerisinde girip vuruşunda, defanstan dönen top Juan'ın önünde kaldı. Juan'ın ceza sahası sağ çaprazından şutunda, meşin yuvarlak Fenerbahçe defansından sekip taca gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

90+4'te penaltı kaçtı! Fenerbahçe sezona kayıpla başladı

İZMİR'DE KIRMIZI KART

İkinci yarıda oyun sık sık fauller ile durdu. Karşılaşmanın 61. dakikasında ev sahibi ekip Göztepe, 10 kişi kaldı. Göztepe'de Juan, yaptığı faulün ardından Fenerbahçe karşısında 61. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İzmir ekibinde ayrıca yedek oyuncu İsmail Köybaşı da 65. dakikada üst üste gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kart gördü.

SARI-LACİVERTLİLERDE 10 KİŞİ KALDI

Göztepe'nin ardından Fenerbahçe'de 10 kişi kaldı. Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde, rakibine yaptığı faulün ardından 85. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

90+4'te penaltı kaçtı! Fenerbahçe sezona kayıpla başladı

TALISCA PENALTIYI KAÇIRDI

Karşılaşmanın 90. dakikasında Fenerbahçe oyuncuları penaltı bekledi. Kanarya, VAR incelemesinin ardından 90+3. dakikada penaltı kazandı. Topun başına gelen Talisca, penaltıda kaleciyi geçemedi.

FENERBAHÇE KAYIPLA BAŞLADI

Karşılaşmanın geri kalanında gol sesi çıkmadı ve iki takım puanları paylaştı. Fenerbahçe puanını 1'e, Göztepe ise 4'e yükseltti. Ligin bir sonraki maçında Fenerbahçe, sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak. Göztepe ise deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 90+4'te penaltı kaçtı! Fenerbahçe sezona kayıpla başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • KaraKartal:
    maçın başı amrabatın ayağına basmasına penaltıyı es geçti, duranın açık sert dirseğine kırmızı vermedi, göztepeden yanlış oyuncuyu ikinci sarı kartla attı, son dakika takla atan adama uydurma penaltı çaldılar. inanılmaz şok yaşadım, kavim olsa helak olurdu. ilahi adalet. 72 0 Yanıtla
  • İsmail Gündoğdu:
    Göztepe'ye kırmızı kart verdi.fenerbahçe'ye penaltı verdi, Fenerbahçe kazansın diye hakem elinden geleni yaptı, yine de kazanamadılar 46 2 Yanıtla
  • Muhammedd:
    başarı kazanma çabaları sadece federasyonun yerli hakemleriyle yürümek ve mağduru oynamak. yalanlar, ifitiralar, hileler... ve sonuç lnetlenmiş gibi her sezon herkesin şampiyonluklarını izliyorlar :) mesela Kayseri'de 9 eksik gelmiş çocukları yenemiyorsun, her sene öyle şeyler oluyor ki ilahi işaretleri ANLAMIYORLAR ve aynı hileli yollara başvurmaya devam ediyorlar... :) ALLAH var tabii, "..., oysa onlar tuzak kurdukça ALLAH da onların tuzaklarına karşılık verecektir." :) 37 1 Yanıtla
  • Ferhat Ataş:
    rezilbahçe beceriksizliğini gösterdi yine çakma beş yıldız sizi 33 2 Yanıtla
  • Hüseyin Ülgülü:
    Chobani penaltı atamadı hahahaha 29 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Galatasaray son 7 maçta imkansızı başardı Galatasaray son 7 maçta imkansızı başardı
İspanya ve Portekiz’de yangın kabusu Ciddi boyutlara ulaştı İspanya ve Portekiz'de yangın kabusu! Ciddi boyutlara ulaştı
Rıdvan Dilmen’den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini
Resmen Putin’e gözdağı Kırmızı halıda yürürken üstlerinden ABD savaş uçakları geçti Resmen Putin'e gözdağı! Kırmızı halıda yürürken üstlerinden ABD savaş uçakları geçti
Bakan Yumaklı açıkladı İşte orman yangınlarında son durum Bakan Yumaklı açıkladı! İşte orman yangınlarında son durum
Üç bakanlığa yeni atamalar Üç bakanlığa yeni atamalar
Okan Buruk’tan Karagümrük Maçı Sonrası Açıklamalar: ’Bu Oyunun Üzerine Çıkmamız Gerekiyor’ Okan Buruk'tan Karagümrük Maçı Sonrası Açıklamalar: 'Bu Oyunun Üzerine Çıkmamız Gerekiyor'
Trump-Putin zirvesi sona erdi Görüşme 3 saat sürdü Trump-Putin zirvesi sona erdi! Görüşme 3 saat sürdü
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu

18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
18:25
Trump, Zelenski’den “Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını“ istedi
Trump, Zelenski’den "Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını" istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 00:15:57. #7.13#
SON DAKİKA: 90+4'te penaltı kaçtı! Fenerbahçe sezona kayıpla başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.