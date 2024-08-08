94 yıl sonra şampiyon olan takımın kutlaması az daha faciaya dönüşüyordu - Son Dakika
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Spor

94 yıl sonra şampiyon olan takımın kutlaması az daha faciaya dönüşüyordu

94 yıl sonra şampiyon olan takımın kutlaması az daha faciaya dönüşüyordu

Paraguay'da Libertad de Pirayu futbol takımı, 94 yıl sonra lig şampiyonluğunu kazandı. Ancak şampiyonluk kutlamaları sırasında büyük bir tehlike yaşandı. Üstü açık otobüs turunda, havaya kaldırılan şampiyonluk kupası yüksek gerilim hatlarına takıldı. Olayın görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Tehlikenin farkına varan yerel halk, elektrik çarpması riskine karşı hızla harekete geçti. Neyse ki, bu tehlikeli olaydan yara almadan kurtulmayı başardılar.

08.08.2024 13:49  Güncelleme: 17:19
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Güney Amerika ülkesi Paraguay'da ilginç bir olay yaşandı. Libertad de Pirayu adlı futbol takımı, tam 94 yıl aradan sonra ilk kez lig şampiyonluğunu kazandı. Ancak şampiyonluk kutlamaları sırasında takım, büyük bir tehlike atlattı.

Şampiyonluğu kutlamak için düzenlenen üstü açık otobüs turunda, futbolcular ve taraftarlar büyük bir coşku içindeydi. Ne var ki bu sevinç, bir anda korkuya dönüştü. Kutlama sırasında havaya kaldırılan şampiyonluk kupası, yüksek gerilim hatlarına takıldı.

Olay anının görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Videoda, kupanın elektrik tellerine değmesiyle oluşan kıvılcımlar açıkça görülüyordu. Yerel halk, tehlikenin farkına vararak hızla harekete geçti. Elektrik çarpması riskine karşı lastik eldiven ve tabanlı ayakkabılar giyen cesur bir kişi, uzun bir sopayla kupayı kurtarmaya çalıştı.

Libertad de Pirayu kulübü başkanı Juan Carlos Romero, yaşadıkları korkuyu şöyle anlattı: "Her şey bir şenlik havasındaydı. Ancak bir anda kıvılcımların sesini duyduk ve kupanın elektrik tellerine takıldığını gördük. Hepimiz donup kaldık, çok korktuk."

Romero, bu tehlikeli olaydan yara almadan kurtulmalarını şansa ve inançlarına bağladı: "Bir gün önce Caacupe Bazilikası'nı ziyaret etmiştik. Sanırım Caacupe Meryem Anası bizi korudu," dedi.

Bu olay, spor kutlamalarının bile beklenmedik tehlikeler içerebileceğini gösterdi. Neyse ki, Paraguay'daki bu şampiyonluk kutlaması trajik bir sonla bitmedi ve Libertad de Pirayu takımı, tarihi zaferini elektrik çarpması tehlikesi atlatarak kutlayabildi.

94 yıl şampiyon olan takımın şampiyonluk kutlaması, az daha faciaya dönüşüyordu
94 yıl şampiyon olan takımın şampiyonluk kutlaması, az daha faciaya dönüşüyordu

Paraguay, Futbol, Yaşam, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Spor 94 yıl sonra şampiyon olan takımın kutlaması az daha faciaya dönüşüyordu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ahmet aksoy: Bu nasıl başlık 94 yıl üst üste şampiyon oluyorlar zannettim okuma yazmayı yenimi öğrendiniz 3 1 Yanıtla
  • Erkan Tekcan: Normalde bunun Türkiye’de olması lazımdı, ilginç 0 0 Yanıtla

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