96. Gazi Koşusu'nda yürekler ağza geldi! Üzerine koşan atları gören kedi ne yapacağını şaşırdı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına kesintisiz olarak 1927'den bu yana koşulan, Türk atçılığının büyük derbisi 96. Gazi Koşusu'nu Salih Özcan, "Secret Power" ile kazandı. Yarışın henüz başında hipodramda yaşananlar ise kısa süreli panik yarattı.

CANINI ZOR KURTARDI

Yarış başladığı an hipodroma giren kedi izleyicilerin yüreğini ağzına getirdi. Ezilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Gazi Koşusu'nun davetsiz misafiri, üzerine gelen atlardan son anda kaçmayı başardı. O anlar sosyal medyada da büyük ilgi görürken, yarışseverler kedinin başına bir şey gelmediği için şanslı olduğunu dile getirdi.