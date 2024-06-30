98'nci Gazi Koşusu'nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

98'nci Gazi Koşusu'nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı

98\'nci Gazi Koşusu\'nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı

Türk at yarışçılığının en prestijli yarışlarından olan ve 1927 yılından bu yana Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu'nun 98'incisi sona erdi. Bu yılın kazananı Dragon Flame adlı safkan oldu.

30.06.2024 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 98'incisi İstanbul'da Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirildi.

DRAGON FLAME KAZANDI

1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 98'incisinde Dragon Flame adlı safkan galip geldi.

SAHİBİNİ ZENGİN ETTİ

Türk at yarışçılığının bu önemli koşusunu kazanan safkan, sahibine 13 milyon 500 bin lira ödül kazandırdı. Koşuda ikinciye 5 milyon 400 bin, üçüncüye 2 milyon 700 bin, dördüncüye 1 milyon 350 bin, beşinciye de 675 bin lira ikramiye ödendi.

Böylece ilk beşe girecek safkanların kazanacağı toplam ikramiye 23 milyon 625 bin lira oldu. Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 20 milyon 967 bin lira gelir elde etti. At sahibi, aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 24 milyon 848 bin 250 liraya ulaşıyor.

98. Gazi Koşusu'nda yarışan safkanlar, sahipleri ve jokeyleri şöyle;

  • 1 - Blue Sunset - Gökhan Kocakaya
  • 2 - Borrego - Hayrullah Doğan
  • 3 - Cesur Ali - Ali Yıldız
  • 4 - Countach - Ferit Yardımcı
  • 5 - Dragon Flame - Akın Sözen
  • 6 - Festival Fever - Mustafa Çiçek
  • 7 - Iron Sky - Görkem Özçelik
  • 8 - King Davut - Erhan Aktuğ
  • 9 - Madras - Özcan Yıldırım
  • 10 - Mr Baybars - Halis Karataş
  • 11 - Ride the Lightning - Mehmet Kaya
  • 12 - Severus Snape - Ayhan Kurşun
  • 13 - Son of Cooger - Ahmet Çelik
  • 14 - Tor Gold - Mehmet Akyavuz
  • 15 - Wolf Seyfo - Ercan Çankaya
  • 16 - Zizka - Selim Kaya
  • 17 - Bosetti - Muhammed Mir Bilgin
  • 18 - Giz - Müslüm Çelik
  • 19 - Look at the Star - Nevzat Avci
  • 20 - Mangusta - Vedat Abiş
  • 21 - Ohrid İncisi - Mertcan Çelik
  • 22 - Canotay - Hışman Çizik
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Koşusu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 98'nci Gazi Koşusu'nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ankara null: hile hurda 3 2 Yanıtla
  • Sönmez Yalçın: Herhalde tam olarak okumadınız.Jokey Akın Sözen 4 0 Yanıtla
    ALİÇO null: yayınlandığı ilk dakikada jokey ismi yazmamışlardı 1 1
  • barış özcan: Kumar...... 2 2 Yanıtla
  • mutlu kulçabay: Atatürk katkısı var diye nasıl sahipleniyorlar var ya. Ocaklar batıran bu at yarışları vs değil mi . Maddiyat bir tarafa çoluk çocuk is güç bırakıp saatlerini harcayanlar bu ise... Atatürkün yaptığı güzel işleri sahiplenelim de yani kötüye kötü demeyelim mi 1 1 Yanıtla
  • elhasaneyadabo: Jokey ??? 0 1 Yanıtla
  • ALİÇO null: jokey kim niye söylenmiyor ki 0 1 Yanıtla

19:32 Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan’a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem
19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
19:37 Türkiye İsrail’e petrol mü satıyor BOTAŞ’tan açıklama geldi Türkiye İsrail'e petrol mü satıyor? BOTAŞ'tan açıklama geldi
19:09 Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar
18:48 Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz’da bitiyor Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz'da bitiyor
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:20 98’nci Gazi Koşusu’nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı 98'nci Gazi Koşusu'nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:01 Galatasaray’ın yıldızı Wilfried Zaha’ya Premier Lig’den 3 talip var Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den 3 talip var
16:41 Önce paylaşıp sonra sildiler Barcelona’dan bir garip ayrılık açıklaması Önce paylaşıp sonra sildiler! Barcelona'dan bir garip ayrılık açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 21:21:22. #1.11#
SON DAKİKA: 98'nci Gazi Koşusu'nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement