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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri kadrosu açıklandı - Son Dakika

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri kadrosu açıklandı

15.11.2021 15:56
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda karşılaşacağı Belarus ve Büyük Britanya maçları için 17 kişilik kadrosu belli oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda karşılaşacağı Belarus ve Büyük Britanya maçları için 17 kişilik kadrosu belli oldu. Ay-yıldızlılar, 22 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da toplanacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk maçında 25 Kasım Perşembe günü TSİ 19.30'da deplasmanda Belarus ile karşı karşıya gelecek. Milliler gruptaki ikinci maçında ise 28 Kasım Pazar günü İstanbul'da Büyük Britanya'yı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Büyük Britanya ile oynayacağı müsabaka saat 19.00'da başlayacak. FIBA'nın açıkladığı formata göre gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar bir üst tura yükselecek. Takımlar, ilk grup aşamasında topladığı puanları bir üst turdaki gruplara taşıyacak. Milliler grupta ilk üç sırayı alması halinde A Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan ekipler ile eşleşecek. İkinci turdaki gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Belarus ve Büyük Britanya maçları kadrosu şu şekilde: "A. Buğrahan Tuncer, Tolga Geçim, Deshane Davis Larkin, Erten Gazi, Erkan Yılmaz, Furkan Haltalı, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, J. Metecan Birsen, Şehmus Hazer, Akif Egemen Güven, Sadık Emir Kabaca, Berkan Durmaz, Muhsin Yaşar, Berk İbrahim Uğurlu, Samet Geyik, Sertaç Şanlı."

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Büyük Britanya, Dünya Kupası, Belarus, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri kadrosu açıklandı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri kadrosu açıklandı - Son Dakika
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