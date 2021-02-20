A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İsveç maçı kadrosu açıklandı - Son Dakika
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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İsveç maçı kadrosu açıklandı

20.02.2021 10:13

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde bugün İsveç ile karşı karşıya gelecek Türkiye'nin kadrosu açıklandı.

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde bugün İsveç ile karşı karşıya gelecek Türkiye'nin kadrosu açıklandı.

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Erkek Milli Takımı'nın İsveç karşılaşması kadrosu belli oldu. Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; bugün saat 17.00'de İsveç ile Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak maça başantrenör Orhun Ene yönetiminde çıkacak ay-yıldızlıların kadrosu şöyle: Sertaç Şanlı, A.Buğrahan Tuncer, Deshane Davis Larkin, Şehmus Hazer, Alperen Şengün, Furkan Haltalı, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, Hüseyin Göksenin Köksal, J.Metecan Birsen, Berk İbrahim Uğurlu, Samet Geyik.

Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'da fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyonda grubun diğer maçında saat 20.00'de Hırvatistan- Hollanda maçı oynanacak.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İsveç maçı kadrosu açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İsveç maçı kadrosu açıklandı - Son Dakika
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