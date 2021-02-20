A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İsveç maçı kadrosu açıklandı

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde bugün İsveç ile karşı karşıya gelecek Türkiye'nin kadrosu açıklandı.

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Erkek Milli Takımı'nın İsveç karşılaşması kadrosu belli oldu. Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; bugün saat 17.00'de İsveç ile Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak maça başantrenör Orhun Ene yönetiminde çıkacak ay-yıldızlıların kadrosu şöyle: Sertaç Şanlı, A.Buğrahan Tuncer, Deshane Davis Larkin, Şehmus Hazer, Alperen Şengün, Furkan Haltalı, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, Hüseyin Göksenin Köksal, J.Metecan Birsen, Berk İbrahim Uğurlu, Samet Geyik.