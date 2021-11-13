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A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası elemelerinde Cebelitarık'ı farklı yendi - Son Dakika

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası elemelerinde Cebelitarık'ı farklı yendi

13.11.2021 22:08
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası elemelerinde Cebelitarık'ı farklı yendi

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. maçında ağırladığı Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. maçında ağırladığı Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti.

Grupta 5. galibiyetini alan ay-yıldızlı ekip, bu skonuçla puanını 18'e yükseltti. Milli takım, sahasında Letonya ile 0-0 berabere kalan aynı puana sahip Norveç'in averajla üzerine çıkarak, ikinci sıraya yükseldi.

Türkiye, gruptaki son maçını 16 Kasım salı günü deplasmanda Karadağ ile oynayacak. Norveç ise aynı gün deplasmanda grup lideri Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Milli takım, Norveç'in 1 gol averajla üzerinde yer alıyor. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından takımlar arasında puan eşitliği olması halinde genel averaja bakılacak. Grup lideri Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi play-off etabına katılma hakkı elde edecek.

Milli futbolcular ve teknik ekip maç sonunda büyük sevinç yaşadı. Tribünlerdeki taraftarlar da oyuncuları çağırarak galibiyeti kutladı.

A Milli Takım'ın 800. golü Kerem Aktürkoğlu'ndan

Cebelitarık karşısında Türkiye'yi 1-0 öne geçiren golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım'ın tarihindeki 800. golüne imza attı.

Kerem, mücadelenin 11. dakikasında Burak Yılmaz'dan aldığı pasla fileleri havalandırdı.

İlk 3 golün pası Burak Yılmaz'dan

Ay-yıldızlıların ilk yarıda bulduğu 3 golün de pası Burak Yılmaz'dan geldi.

Burak, 11. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun, 38 ve 41. dakikalarda ise Halil Devrişoğlu'nun gollerinde pası veren oyuncu oldu.

Milli takımda ikinci yarıda oyuna giren Rıdvan Yılmaz da 4 ve 5. gollerin pasını verdi.

Mert Müldür cezalı duruma düştü

A Milli Takım'ın savunma oyuncularından Mert Müldür, Cebelitarık maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Grup maçlarında ikinci sarı katını gören Mert, Karadağ ile deplasmanda oynanacak son maçta forma giyemeyecek.

Mert ayrıca, Cebelitarık'a attığı golle A Milli Takım'da ilk kez bu sevinci yaşadı.

Milli takım galibiyet sayısında öne geçti

Cebelitarık karşılaşmasıyla tarihindeki 601. maçına çıkan A Milli Takım, 229. galibiyetini elde etti.

Bu karşılaşma öncesinde 228'er galibiyet ve mağlubiyeti bulunan ay-yıldızlı ekip, galibiyet sayısında öne geçti. Milli takım 144 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Cebelitarık 10 kişi kaldı

Cebelitarık, karşılaşmanın 22. dakikasında Olivero'nun gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

Mücadelenin 19. dakikasında Zeki Çelik ile Olivero arasında yaşanan pozisyon sonrasında Video Yardımcı Hakem (VAR) merkezinden gelen uyarı sonrası hakem Serhiy Boiko, oyunu durdurdu. Saha kenarında pozisyonu izleyen Boiko, Olivero'ya kırmızı kartını gösterdi.

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası elemelerinde Cebelitarık'ı farklı yendi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası elemelerinde Cebelitarık'ı farklı yendi - Son Dakika
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