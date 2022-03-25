A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası'na katılma şansını kullanamadı - Son Dakika

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz'e 3-1 mağlup olan Türkiye, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.

İlk yarıyı Portekiz Otavio ve Jota'nın golleriyle 2-0 önde kapattı. Milli takım Burak Yılmaz ile 65'te farkı 1'e indirdi. 90+4. dakikada Nunes'in attığı gol maçın sonucunu belirledi.

Portekiz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde, 29 Mart Salı günü Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye ise, Kuzey Makedonya'ya sahasında 1-0 mağlup olan İtalya ile aynı gün Konya'da özel maçta karşılaşacak.

Burak Yılmaz penaltı atışından yararlanamadı

Ay-yıldızlı ekip 85. dakikada Burak Yılmaz ile bir penaltı atışından yararlanamadı.

82. dakikada Enes Ünal, Portekiz ceza sahasında Fonte ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarına gelerek izledi ve penaltı kararını verdi.

Penaltı atışında topun başına geçen Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

Burak, maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük üzüntü yaşadı.

Portekiz'e karşı 7. mağlubiyet

A Milli Futbol Takımı, Portekiz ile oynadığı 9. maçta 7. yenilgisini aldı.

Rakibine karşı daha önce yalnızca 2 özel maçta galibiyeti bulunan Türkiye, 9 maçta kalesinde 19 gol görürken, 9 kez gol sevinci yaşadı.

Dragao Stadı'nda oynanan mücadeleyi 48 bin 10 taraftarın izlediği açıklandı.