Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş - Son Dakika
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Spor

Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş

Bizim Çocuklar\'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'un dördüncü maçında konuk olduğu İzlanda'yı ilk yarıyı 1-0 önde kapatmasına rağmen 4-2 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla tarihte ilk kez İzlanda'yı deplasmanda yenmeyi başaran ay-yıldızlılar, aynı zamanda puanını 10'a yükselterek gruptaki liderliğini de sürdürdü.

14.10.2024 23:37
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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'un dördüncü maçında İzlanda'ya konuk oldu. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan ay-yıldızlılar, eşi benzeri görülmemiş bir geri dönüşe imza atarak sahadan 4-2'lik tarihi bir galibiyetle ayrılmayı başardı.

MAÇ İZLANDA'NIN GOLÜYLE BAŞLADI

Maça hızlı başlayan ev sahibi takım, 3. dakikada golü buldu. Gelişen kontratakta savunma arkasına sarkan Oskarsson, ceza sahası içinde sağ çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skorunu belirledi.

Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş

PENALTIDA ZEMİNİN AZİZLİĞİNE UĞRADIK

İkinci yarıya hızlı başlayan A Milli Takım, 54. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golüyle skoru 1-1'e getirdi. Hakem Damian Sylwestrzak, penaltı sırasında Hakan'ın ayağının kayması sonucu topla iki kez oynadığını ve kural ihlali yaptığını işaret etti. Sylwestrzak, bu nedenle golü iptal etti ve endirekt serbest vuruş verdi.

Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş

KENAN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Milli Takım'da sarı kart sınırında bulunan Kenan Yıldız, müsabakanın 56. dakikasında hakeme itirazları sonrası sarı kart gördü. Genç futbolcu, bu sarı kartla cezalı duruma düştü. Kenan, Galler maçında forma giyemeyecek.

Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş

İRFAN CAN ATEŞİ YAKTI

İptal olan penaltı golünden sonra düşüş yaşamayan kırmızı-beyazlılar, 62. dakikada skoru dengeyi getirmeyi başardı. Kenan'ın pasıyla topla buluşan İrfan Can, cezası dışından sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla topu filelere gönderdi ve durum 1-1'e geldi.

Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş

HAKAN BU KEZ HATA YAPMADI

Bu golden sonra galibiyet için baskısını arttıran ay-yıldızlar, 66. dakikada rakip savunmanın elle müdahalesi sonrası bir kez daha penaltı kazandı. Bu kez hata yapmayan Hakan, topu ağlarla buluşturdu ve Türkiye'yi 2-1 öne geçirdi.

Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş

İZLANDA BERABERLİĞİ YAKALADI

Karşılaşmada son bölüme girilirken İzlanda, 83. dakikada beraberlik golünü buldu. Fridriksson'un ortasında topla buluşan Gudjohnsen, kalesinden açılan Uğurcan'dan önce kafa vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Bu golle birlikte skor 2-2'ye geldi.

Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş

ARDA GÜLER YENİDEN ÖNE GEÇİRDİ

Buna rağmen pes etmeyen Bizim Çocuklar, 88. dakikada Kerem'in çabasıyla İzlanda kalecisi Valdimarsson'u hataya zorladı. Boşta kalan topu Arda Güler önünde buldu ve fileleri sarstı ve takımımızı 3-2 üstünlüğe taşıdı.

Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş

SON SÖZÜ KEREM SÖYLEDİ

Ay-yıldızlılar, 90+5'te Kerem Aktürkoğlu ile bir gol daha buldu. Savunmadan seken topu ceza sahası dışından kontrol eden Kerem, uzaktan çok iyi vurdu ve meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlar buluşturdu. Takımımız, bu golle mücadeleyi 4-2 kazandı.

İZLANDA'DA İLK KEZ KAZANDIK

İzlanda'yı deplasmanda 4-2 mağlup etmeyi başaran A Milli Futbol Takımımız, tarihte ilk kez bunu başardı. Bu sonuçla puanını 10'a yükselten Türkiye, gruptaki liderliğini de sürdürdü. Kırmızı-beyazlılar, grubun bir sonraki maçında 16 Kasım'da Galler ile karşılaşacak. İzlanda ise aynı tarihte Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Futbol Takımı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, İzlanda, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Cihan Işık:
    Ne mutlu Türküm diyene ???????? 40 3 Yanıtla
  • Gökhan Sarıkaya:
    Tebrikler Türkiyem 41 1 Yanıtla
  • GARİP DERVİŞ:
    Elhamdülillah 35 3 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    TEBRİKLER BİZİM ÇOCUKLAR 34 4 Yanıtla
  • Sadece Beşiktaş:
    KOVACANA RAĞMEN KAZANDIK TEŞEKKÜRLER MİLLİ TAKIM 27 7 Yanıtla
  • Taner Koç:
    HELAL OLSUN SİZE KAÇAN PENALTIYA RAĞMEN DEVİRMEYİ BİLDİK 33 0 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul:
    Hepiniz ile gurur duyuyorum..Helal olsun size..Yalnız milli takıma acilen bir kaleci bulmamız lazım.. 28 1 Yanıtla
  • Sadece Beşiktaş:
    Kocamana rağmen iyi oynadık kazandık 17 4 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    Türk sağlam sapladı 15 1 Yanıtla
  • Ahmet Karakas:
    İzlanda-son geleni yedi gideni yedi-son :) 13 2 Yanıtla
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