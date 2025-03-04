A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek

Geniş Video İzle

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası hazırlıklarına ABD'de başlayacağını duyurdu. Ay-yıldızlılar, buradaki kampta Meksika ile hazırlık maçı oynanacak. İki ülke, bu düzeyde tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

04.03.2025 20:20  Güncelleme: 20:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF, A Milli Futbol Takımımızın, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını ABD'de başlatacağını duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamaya göre milliler, hazırlık süreci kapsamında Meksika ile özel bir maç oynayacak.

MEKSİKA İLE İLK KEZ

Bununla birlikte, A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşılaşacak. ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, iki ülke arasında A Milli düzeydeki ilk maç olacak.

TFF DUYURDU

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamaya şu şekilde;

"A Millî Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarına turnuvanın düzenleneceği Amerika Birleşik Devletleri'nde oynayacağı iki özel maçla başlayacak. Ay-Yıldızlılar, bu müsabakaların ikincisinde 10 Haziran Salı günü yerel saatle 20.30'da (TSİ 03.30) 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Meksika ile karşılaşacak.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, iki ülke arasında A Millî düzeydeki ilk maç olacak. Kuzey Carolina Üniversitesi'nin Amerikan futbolu takımının maçlarını oynadığı 50.500 koltuk kapasiteli Kenan Stadyumu da bu müsabaka ile ilk kez bir millî maçta futbolseverleri ağırlayacak.

FIFA sıralamasında 19. sırada yer alan Meksika, 14 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2025 CONCACAF Altın Kupa'da son şampiyon unvanıyla mücadele edecek. 1994 yılından günümüze kadar düzenlenen tüm Dünya Kupası finallerinde yer alan Orta Amerika ekibi, A Millî Takımımız ile oynayacağı mücadele öncesinde, 7 Haziran'da İsviçre ile özel maçta karşı karşıya gelecek. ABD'nin Utah eyaletinin Salt Lake City kentindeki Rice-Eccles Stadyumu'nda yapılacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak.

A Millî Takımımızın ABD'de oynayacağı ilk karşılaşmaya ilişkin bilgiler ilerleyen günlerde açıklanacak.

A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı, Sonora, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Bud Clifford:
    büyük bekkenti olacak ya türkiye ya meksika kazanacak yada berabere 00 kalıp ayıp edecekler olan yine bana olacak yine bahis yapacam basacam cebimdeki varsa son parayı tr kazanıra 00 bitecek alahinii 0 14 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    ayranı yok icmeye tahtıravanla gider zicmaya 9 3 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    abi para bolsa fakire fukaraya dağıtın bu ne bol bolamat harcıyorlar. 7 2 Yanıtla
  • Bud Clifford:
    analdan geçirme maçı bu çok kritik maç 1 5 Yanıtla
  • Fırat Yanku:
    kaç kişi izleyecek ya gecenin köründe 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:13 Öcalan’ın çağrısından sonra ’’PKK silah bırakır mı’’ anketi yapıldı İşte çıkan sonuç Öcalan'ın çağrısından sonra ''PKK silah bırakır mı?'' anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
12:05 Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor “Ruhum geride kaldı“ sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor! "Ruhum geride kaldı" sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı
11:55 Zincir markette pes dedirten kampanya Vatandaşı böyle kandırıyorlar Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
10:56 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor
20:20 A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek
20:15 Ukrayna için ’de facto’ NATO üyeliği önerisi Ukrayna için 'de facto' NATO üyeliği önerisi
19:50 DEM Parti’den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor DEM Parti'den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor
19:38 Bitcoin’de panik satışı başladı Yatırımcılar ne yapmalı Bitcoin'de panik satışı başladı! Yatırımcılar ne yapmalı?
19:32 AK Partili Metiner: Suat Toktaş’ın serbest bırakılmasına sevindim AK Partili Metiner: Suat Toktaş'ın serbest bırakılmasına sevindim
19:17 Trump, Yunanistan’da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat Trump, Yunanistan'da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat
19:05 Palmeiras’ın Vítor Roque transferi tarihe geçti Palmeiras'ın Vítor Roque transferi tarihe geçti
19:00 Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump’a minnettarım Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump'a minnettarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 14:06:03. #7.13#
SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.