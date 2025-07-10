A Milli Futbol Takımımızın, FIFA Dünya sıralamasındaki yeri belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

A Milli Futbol Takımımızın, FIFA Dünya sıralamasındaki yeri belli oldu

A Milli Futbol Takımımızın, FIFA Dünya sıralamasındaki yeri belli oldu
10.07.2025 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIFA tarafından yayınlanan son dünya sıralamasında A Milli Futbol Takımımız, 27. sıradaki yerini korudu. Bu sonuçla milli takımımız, uluslararası arenada istikrarını sürdürmeyi başardı.

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 27. sıradaki yerini korudu.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan temmuz ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1553 puanla 27. sırada yer aldı. Milli takımımız, uluslararası arenada istikrarını sürdürmeye devam etti.

Arjantin'in zirvede bulunmaya devam ettiği sıralamanın ilk 5 basamağında bir değişiklik olmazken, ilk 10'da ise Portekiz bir basamak yükselerek 6. sıraya çıktı, Hollanda ise bir basamak düşerek 7. sıraya geriledi. Almanya 10. sıradan 9. sıraya yükselirken, Hırvatistan da bir basamak yükselerek 10. sırada yer aldı. Daha önce ilk 10'da bulunan İtalya ise 12. sıraya geriledi.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 18 Eylül 2025'de açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'da yer alan ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim

    1 Arjantin 1885 -

    2 İspanya 1867 -

    3 Fransa 1862 -

    4 İngiltere 1813 -

    5 Brezilya 1777 -

    6 Portekiz 1770 +1

    7 Hollanda 1758 -1

    8 Belçika 1736 -

    9 Almanya 1716 +1

    10 Hırvatistan 1707 +1

    A Milli Futbol Takımı, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

    Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımımızın, FIFA Dünya sıralamasındaki yeri belli oldu - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
    Aman dikkat Aşırı sıcaklar bu sağlık risklerini de beraberinde getiriyor Aman dikkat! Aşırı sıcaklar bu sağlık risklerini de beraberinde getiriyor
    İnşaat iskelesi çöktü: 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralı İnşaat iskelesi çöktü: 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralı
    CHP’li meclis üyeleri peş peşe istifa etti Belediye Başkanına ağır sözler CHP'li meclis üyeleri peş peşe istifa etti! Belediye Başkanına ağır sözler
    Traktöre çarpan otomobilde üsteğmen hayatını kaybetti, eşi ağır yaralı Traktöre çarpan otomobilde üsteğmen hayatını kaybetti, eşi ağır yaralı
    Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
    Kartalkaya davasında “Ev hanımıyım“ diyen Halit Ergül’ün kızı pazarlama mesajı göndermiş Kartalkaya davasında "Ev hanımıyım" diyen Halit Ergül'ün kızı pazarlama mesajı göndermiş
    Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor
    Bir dönem Giresunspor’daydı Borja Sainz, Avrupa devine transfer oldu Bir dönem Giresunspor'daydı! Borja Sainz, Avrupa devine transfer oldu
    Zeydan Karalar görevden uzaklaştırıldı Zeydan Karalar görevden uzaklaştırıldı
    TBMM Başkanı Kurtulmuş’a peş peşe ziyaretler Önce Erdoğan’ı sonra Kalın’ı ağırladı TBMM Başkanı Kurtulmuş'a peş peşe ziyaretler! Önce Erdoğan'ı sonra Kalın'ı ağırladı
    DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis’e başvuru DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis'e başvuru

    11:49
    Çıplak halde sokağa çıkıp, yoldan geçen kadına saldırdı
    Çıplak halde sokağa çıkıp, yoldan geçen kadına saldırdı
    10:12
    MHP’li Yönter: Dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak
    MHP'li Yönter: Dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak
    19:27
    Minguzzi ailesini tehdit davasında karar: 5 yıl 3 ay hapis ve tahliye
    Minguzzi ailesini tehdit davasında karar: 5 yıl 3 ay hapis ve tahliye
    19:06
    CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in ifadesi ortaya çıktı
    CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in ifadesi ortaya çıktı
    18:44
    Otel sahibinin tutuklu eşi: Yangın esnasında zorluklarla lenslerimi takabildim
    Otel sahibinin tutuklu eşi: Yangın esnasında zorluklarla lenslerimi takabildim
    18:17
    Dünya bunu konuşuyor Carlo Ancelotti’ye hapis cezası
    Dünya bunu konuşuyor! Carlo Ancelotti'ye hapis cezası
    17:57
    TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu
    TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu
    17:24
    Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran Orkun Kökçü açıklaması
    Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran Orkun Kökçü açıklaması
    17:07
    “Keşke ben de ölseydim“ deyince salon karıştı Mahkeme başkanı aileleri sakinleştirdi
    "Keşke ben de ölseydim" deyince salon karıştı! Mahkeme başkanı aileleri sakinleştirdi
    17:00
    Restoranın tuvaletinde yılan bulundu
    Restoranın tuvaletinde yılan bulundu
    16:52
    Daha önce küme düşürülen Lyon kulübü ilgili yeni karar açıklandı
    Daha önce küme düşürülen Lyon kulübü ilgili yeni karar açıklandı
    16:37
    DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis’e başvuru
    DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis'e başvuru
    16:29
    TBMM Başkanı Kurtulmuş’a peş peşe ziyaretler Önce Erdoğan’ı sonra Kalın’ı ağırladı
    TBMM Başkanı Kurtulmuş'a peş peşe ziyaretler! Önce Erdoğan'ı sonra Kalın'ı ağırladı
    Son Dakika
    24 saat son dakika haber yayını
    Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
    SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2025 13:01:16. #7.12#
    SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımımızın, FIFA Dünya sıralamasındaki yeri belli oldu - Son Dakika
    [Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
    Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
    Advertisement
    Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

    Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.